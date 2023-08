Dramat w centrum miasta. Zwyrodnialec brutalnie skopał ciężarną partnerkę!

Warszawa, Muranów. Parter skopał ciężarną kobietę

Koszmar rozegrał się na ul. Lewartowskiego na Muranowie we wtorek, 22 sierpnia. Około godz. 17 do strażników miejskich, którzy przyjechali na ul. Anielewicza, by przewieźć pijanego mężczyznę do izby wytrzeźwień na ul. Kolską, podbiegła wzburzona kobieta i poinformowała, że nieopodal ktoś kopie ciężarną.

- Strażnicy natychmiast udali się we wskazane miejsce. Na ulicy Lewartowskiego zastali zapłakaną 29-letnią kobietę w widocznej ciąży, która trzymając się za brzuch, powiedziała im, że partner ją pobił i skopał. Mężczyzna przed przybyciem strażników oddalił się - przekazała Straż Miejska.

Brutal na wolności

Mundurowi wezwali na miejsce pogotowie ratunkowe i policję. Do przyjazdu służb strażnicy monitorowali stan zdrowia roztrzęsionej kobiety. Przybyłemu patrolowi policji przekazano wszystkie informacje dotyczące interwencji.

Zapytaliśmy śródmiejską policję o interwencję. Jak udało nam się ustalić, nie wpłynęło żadne oficjalne zawiadomienie w sprawie pobicia ciężarnej kobiety. Poszkodowana najwidoczniej go nie złożyła. W związku z tym nie zostały podjęte działania zmierzające do ukarania agresywnego mężczyzny.