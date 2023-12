HORROR! Leżał na środku ulicy w kałuży swojej krwi. „Był w stanie krytycznym”

i Autor: Tadeusz Mróz

MAKABRA

Horror przy Dworcu Gdańskim. Leżał na środku ulicy w kałuży swojej krwi. „Był w stanie krytycznym”

Dotarliśmy do przerażających wiadomości. W bliskim sąsiedztwie Dworca Gdańskiego miało dojść do tragedii. Jak przekazał nam fotoreporter „Super Expressu”, który pojawił się na miejscu, na ul. Słomińskiego, w kałuży swojej krwi, leżał mężczyzna. − Został zabrany do szpitala. Był w stanie krytycznym – ustaliliśmy nieoficjalnie.