Horror w Ciechanowie! Uprowadzili i torturowali 21-latka

Dramatyczne zgłoszenie o rozboju

Jak poinformowała asp. Magda Sakowska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie, kilka dni temu 21-letni mieszkaniec powiatu płońskiego zgłosił, że padł ofiarą rozboju. Sprawcy zatrzymali go, gdy kierował samochodem na jednej z ulic Ciechanowa.

- Kazali mu przesiąść się na tylne siedzenie, a następnie sami wsiedli do auta i przez kilka godzin więzili go – relacjonuje policjantka.

Tortury i upokorzenia

To, co działo się później, to prawdziwy koszmar. Napastnicy przetrzymywali 21-latka w samochodzie i mieszkaniu, stosując wobec niego przemoc i groźby.

- Jeden ze sprawców strzelał do niego z broni pneumatycznej. Mężczyzna był też zmuszany do zażycia nieznanej substancji i do wypłacenia pieniędzy z bankomatu. Ostatecznie został uwolniony. Miał liczne obrażenia, ale nie wymagał hospitalizacji - dodaje asp. Sakowska.

PIOTR WAWRZYNOWICZ PORWANY DLA 20 ZŁ. Przerażające, co mu zrobili | Pokój Zbrodni Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Daleko nie uciekli. Strzelał w sklepie, teraz odpowie za wszystko!

Dzięki szybkiej reakcji policji, następnego dnia po zgłoszeniu o rozboju zatrzymano trzech mieszkańców powiatu ciechanowskiego: 16-, 19- i 21-latka. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na postawienie zarzutów.

19-latkowi przedstawiono zarzuty bezprawnego pozbawienia wolności, połączonego ze szczególnym udręczeniem, a także rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia i zmuszania do określonego zachowania. Okazało się, że to nie jedyne jego przewinienie. Policja ustaliła, że wcześniej strzelał z broni pneumatycznej w jednym ze sklepów w Ciechanowie.

- W związku z tym zdarzeniem usłyszał dodatkowo zarzut narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu – zaznacza rzeczniczka ciechanowskiej policji. został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu do 25 lat pozbawienia wolności.

Pozostali zatrzymani również odpowiedzą za swoje czyny. 21-latek usłyszał zarzut kierowania pojazdem pomimo sądowego zakazu, a 16-latek odpowie przed Sądem Rodzinnym i Nieletnich za współudział w rozboju. Sprawa jest w toku, a policja i prokuratura wyjaśniają wszystkie okoliczności tego zdarzenia.