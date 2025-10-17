Horror w Ciechanowie! Uprowadzili i torturowali 21-latka

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
PAP
PAP
2025-10-17 16:02

W Ciechanowie trzech mężczyzn w wieku 16, 19 i 21 lat zostało zatrzymanych pod zarzutem uprowadzenia i brutalnego znęcania się nad 21-letnim mężczyzną. Ofiara była przetrzymywana, bita, zmuszona do wypłaty pieniędzy z bankomatu, a nawet postrzelona z broni pneumatycznej!

Chciał zamordować matkę i jej znajomego. Policja ujawnia szokujący plan 24-latka

i

Autor: AGO
Super Express Google News

Dramatyczne zgłoszenie o rozboju

Jak poinformowała asp. Magda Sakowska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie, kilka dni temu 21-letni mieszkaniec powiatu płońskiego zgłosił, że padł ofiarą rozboju. Sprawcy zatrzymali go, gdy kierował samochodem na jednej z ulic Ciechanowa.

- Kazali mu przesiąść się na tylne siedzenie, a następnie sami wsiedli do auta i przez kilka godzin więzili go – relacjonuje policjantka.

Tortury i upokorzenia

To, co działo się później, to prawdziwy koszmar. Napastnicy przetrzymywali 21-latka w samochodzie i mieszkaniu, stosując wobec niego przemoc i groźby.

- Jeden ze sprawców strzelał do niego z broni pneumatycznej. Mężczyzna był też zmuszany do zażycia nieznanej substancji i do wypłacenia pieniędzy z bankomatu. Ostatecznie został uwolniony. Miał liczne obrażenia, ale nie wymagał hospitalizacji - dodaje asp. Sakowska.

PIOTR WAWRZYNOWICZ PORWANY DLA 20 ZŁ. Przerażające, co mu zrobili | Pokój Zbrodni

Polecany artykuł:

Porwanie pod Płockiem. Podchmielony pozorant znaleziony w polu kukurydzy

Daleko nie uciekli. Strzelał w sklepie, teraz odpowie za wszystko!

Dzięki szybkiej reakcji policji, następnego dnia po zgłoszeniu o rozboju zatrzymano trzech mieszkańców powiatu ciechanowskiego: 16-, 19- i 21-latka. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na postawienie zarzutów.

19-latkowi przedstawiono zarzuty bezprawnego pozbawienia wolności, połączonego ze szczególnym udręczeniem, a także rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia i zmuszania do określonego zachowania. Okazało się, że to nie jedyne jego przewinienie. Policja ustaliła, że wcześniej strzelał z broni pneumatycznej w jednym ze sklepów w Ciechanowie.

- W związku z tym zdarzeniem usłyszał dodatkowo zarzut narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu – zaznacza rzeczniczka ciechanowskiej policji. został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu do 25 lat pozbawienia wolności.

Pozostali zatrzymani również odpowiedzą za swoje czyny. 21-latek usłyszał zarzut kierowania pojazdem pomimo sądowego zakazu, a 16-latek odpowie przed Sądem Rodzinnym i Nieletnich za współudział w rozboju. Sprawa jest w toku, a policja i prokuratura wyjaśniają wszystkie okoliczności tego zdarzenia.

Polecany artykuł:

Zażądał 100 tys. zł za wolność innego człowieka. Potworne porwanie w Warszawie.…
Zażądał 100 tys. zł za wolność innego człowieka. Potworne porwanie w Warszawie. „Z workiem założonym na głowę”
7 zdjęć
Sonda
Czujesz się bezpiecznie w swojej okolicy?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PORWANIE
CIECHANÓW