KOLEJNE DACHOWANIE

Horror w powiecie wołomińskim. Przerażający wypadek! Honda koziołkowała kilkadziesiąt metrów

To kolejne, podobne zdarzenie z udziałem osobowej hondy. Zaledwie dzień po śmiertelnym wypadku, do którego doszło pod Brwinowem, możemy mówić o kolejnym wypadku, tym razem pod Wołominem. – Z jezdni wypadł pojazd, dachował, trzy osoby zostały poszkodowane i zabrane do szpitala – mówił mł. bryg. Sławomir Balcerak z wołomińskiej straży pożarnej.