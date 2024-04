Ile osób zagłosowało w woj. mazowieckim i w Warszawie? Nowe dane o frekwencji

Wybory samorządowe 2024

W niedzielę, 7 kwietnia, w Polsce trwają wybory samorządowe. Lokale wyborcze są otwarte od godz. 7 i zgodnie z planem mają zostać zamknięte o godz. 21. Państwowa Komisja Wyborcza o godzinie 18:30 zorganizowała konferencję prasową, na której podano dane dotyczące frekwencji na godzinę 17:00.

"Frekwencja w wyborach samorządowych do godz. 17. wyniosła 39,43 proc." - poinformował przewodniczący PKW sędzia Sylwester Marciniak.

Jak przekazano, w całym kraju do tego czasu wydano karty 11 394 642 uprawnionym do głosowania. Łącznie w Polsce jest 28 895 920 uprawnionych. W porównaniu do poprzednich wyborów samorządowych w 2018 roku frekwencja jest wyższa prawie o blisko 2 proc.

Wybory samorządowe 2024. Frekwencja w Warszawie i na Mazowszu

PKW poinformowało, że na godz. 17 frekwencja w wyborach samorządowych w województwie mazowieckim wyniosła 42,38 proc. Oznacza to, że na Mazowszu wydano już kart. Nieco gorzej wypadła Warszawa, gdzie frekwencja wyniosła do godz. 17 wynosiła 41,59 proc. Aczkolwiek warto zaznaczyć, że to najwyższa frekwencja wśród miast wojewódzkich.

Najwyższą frekwencję na godz. 17 odnotowano w województwach: świętokrzyskim (42,64 proc.), mazowieckim (42,38 proc.) i lubelskim (41,73 proc.). Zaś najniższą w województwach: opolskim (35,01 proc.), śląskim (36,02 proc.) i dolnośląskim (36,93 proc.).

Frekwencja wyborcza w Warszawie. W których dzielnicach była najwyższa?

Według danych PKW na godz. 17, tak prezentuje się frekwencja w poszczególnych dzielnicach Warszawy. Uszeregowaliśmy ją od najwyższej do najniższej: