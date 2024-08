Instruktor jazdy potrącił Daniela na pasach. 21-latek zmarł w szpitalu

W sprawie śmierci chłopaka i prowadzonego śledztwa, skontaktowaliśmy się z Prokuraturą Okręgową w Ostrołęce. − Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce nadzoruje śledztwo przeciwko Włodzimierzowi S., podejrzanemu o to, że w dniu 12 grudnia 2023 r. w Ostrołęce kierując samochodem osobowym nieumyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ten sposób, iż zbliżając się do oznakowanego przejścia dla pieszych nie zachował szczególnej ostrożności, nie zmniejszył prędkości tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu i nie ustąpił pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu przechodzącemu z lewej na prawa stronę, czym doprowadził do zderzania z pieszym, w wyniku czego pieszy Daniel W. doznał obrażeń ciała i głowy − przekazała nam prok. Elżbieta Edyta Łukasiewicz z Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.