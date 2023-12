Perfidni oszuści okradli starszą kobietę. Emerytka straciła ponad 80 tys. zł

Sprzedają zegarki i buty, by wspomóc poszukiwania 16-letniego Krzysia Dymińskiego. Niedawno uruchomili zbiórkę pieniędzy

Na ogłoszenie, w którym przekazano informacje o niesamowitej inwestycji, trafiła 64-letnia mieszkanka powiatu płońskiego. Wynikało z niego, że po wpłacie niewielkiej kwoty pieniędzy można było zacząć zarabiać miesięcznie nawet od 10 do 20 tysięcy złotych. Kobieta zarejestrowała się na stronie podanej w reklamie. Podała swoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail. To wystarczyło, by machina oszustwa ruszyła.

Tego samego dnia skontaktowała się z nią kobieta, która pogratulowała jej wyboru. Podała jej również numer konta, na które trzeba było przelać 1000 złotych. Była to opłata początkowa, za rozpoczęcie inwestowania. Niestety, w trakcie tego samego dnia, oszukiwana 64-latka przelewała różne kwoty na wskazane przez fałszywego doradcę konta.

− Zaciągnęła również pożyczkę. Gdy po miesiącu upomniała się o swoje pieniądze, mężczyzna nie odbierał telefonu, a po jakimś czasie odpisał, że potrzebne jest jeszcze kilka tysięcy złotych na jakieś ubezpieczenie. 64-latka zorientowała się, że padłą ofiarą oszustów. Straciła w sumie ponad 81 tysięcy złotych − przekazała kom. Kinga Drężek-Zmysłowska z płońskiej policji.