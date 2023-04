Oniemieliśmy, gdy zobaczyliśmy nową kładkę w Warszawie. Kto to wymyślił?!

Jeszcze w grudniu zeszłego roku zakończyło się betonowanie filarów dwóch ostatnich, rzecznych podpór mostu łączącego Pragę-Północ i Śródmieście. W kwietniu robotnicy z firmy Budimex zamontowali pierwszy stalowy element przęsła, na prawym brzegu Warszawy. Jest wąski, stromy i wygląda jakby już był pordzewiały. W czwartek, 20 kwietnia, prezydent Rafał Trzaskowski odwiedził budowę i zapewnił, że wszystko jest celowe, przemyślane i nie ma powodu do obaw. - Mieliśmy imitować stal kortenowską. Jest to wpisane w projekt i doprowadzi to do tego, że po prostu ten most będzie bardziej trwały i odporny na warunki atmosferyczne – powiedział prezydent.Ponad 400 metrowy most ma być zarówno dla pieszych, jak i rowerzystów. Kontrowersje wzbudza fakt, że nie będą oni oddzieleni w żaden sposób od siebie. - Będzie na pewno generowało to kolizje i konflikty, których można przecież uniknąć. Potem z taką infrastrukturą, która jest źle zaprojektowana zostajemy na dziesiątki lat – skomentował w rozmowie z „Super Expressem” aktywista ze stow. "Miasto Jest Nasze" Jan Baran (36 l.).

Rafał Trzaskowski zabiera głos: Baliśmy się...

Z tymi wątpliwościami zwróciliśmy się do prezydenta Trzaskowskiego, który znów uspokaja… - Baliśmy się tego, że jeżeli wyznaczymy ścieżkę rowerową, to rowerzyści mogliby się poruszać trochę za szybko. Dlatego ta koncepcja od samego początku była tak pomyślana, żeby piesi mogli też się zatrzymać, usiąść na ławkach i przyglądać się Warszawie. Jestem przekonany o tym, że na pewno piesi z rowerzystami, na tym moście będą tworzyli swoistą synergię i będą się uzupełniać – odpowiedział nam prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Uzupełnił to w rozmowie z nami dyrektor ZDM Łukasz Puchalski, który zalecił po prostu wolniejsze poruszanie się rowerem tam, gdzie ruch łączy się z pieszymi.

Nad Wisłą trwa dalsze scalanie kolejnych stalowych elementów. Inwestycja w całości finansowana jest ze środków miejskich. Koszt budowy ma wynieść 120 mln zł. - Ten most budujemy bardzo szybko i jeżeli to tempo zostanie utrzymane, to już w 2024 roku oddamy go do użytku – zapewnił prezydent.