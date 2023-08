Jesteście naszą dumą, mądrością i prawdą! Warszawiacy śpiewaniem uczcili powstańców

Odszedł robiąc to, co kochał, za kierownicą swojego Subaru. Roman Urban zmarł na torze, jego żona wystosowała ważny apel

Powstańcy byli z nami! Choć chorzy, choć na wózkach, z laskami czy balkonikami - zmobilizowali się, by uczestniczyć w obchodach 79. rocznicy Powstania Warszawskiego w wielu miejscach stolicy. 90-latkowie i blisko 100-letni uczestnicy walk pojawili się w ciągu ostatnich kilku dni w Muzeum Powstania Warszawskiego, na Marszu Mokotowa, na uroczystościach przy pomnikach dowódców i na Powązkach a także wieczorem na pl. Piłsudskiego. To był chyba najbardziej niesamowity moment obchodów 97. rocznicy Powstania Warszawskiego. I piękne zakończenie tego głównego obchodowego dnia 1 sierpnia.

Traczyk-Stawska: - Dziękuję, że jesteście tutaj. Pamiętajcie, gdy nas nie będzie

To jedna z najważniejszych rocznic w historii Warszawy. Powstańcy przypominają, że jest ich już niewielu. Że jesteśmy ostatnim pokoleniem, które może z nimi jeszcze rozmawiać, śmiać się z nimi i uczyć od nich. Obchody upłynęły właśnie na takich wzruszających spotkaniach pokoleń, podziękowaniach, przemówieniach polityków. Choć nie obyło się bez politycznych utarczek – choćby podczas marszu z ronda Dmowskiego, ale też ostrych wypowiedzi powstańców – przy Cmentarzy Powstańców na Woli.

- Dziękuję, że tu jesteście, że powstańców o moich kolegach i koleżankach, ale przede wszystkim o cywilach - warszawiakach. Dziękuję, że przyszliście na nasze święto. Ale pamiętajcie, że Warszawa - stolica, nadaje ton całej Polsce. Potrzebny jest nam taki rząd, który będzie umiał tak rządzić, by demokracja została u nas na zawsze. Jesteśmy wolnym narodem i nie możemy czuć się upokorzeni... mówię tu o kobietach. Proszę, żebyście pamiętali o Konstytucji. Ja już odchodzę, została nas tylko garsteczka. Ale pamiętajcie o nas, gdy już nas nie będzie. Przepraszam, że za długo mówiłam, ale może to ostatni raz – mówiła z przejęciem Wanda Traczyk-Stawska przed Pomnikiem Polegli Niepokonani na Woli.

- Po takich słowach nie powinno być już żadnego przemówienia, bo za panią Wandą stoi mądrość i doświadczenie. I jeśli mówimy o słuchaniu przesłania, to mówimy o takich właśnie słowach – dodał po niej prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Jesteście naszą dumą, mądrością i prawdą!

Pokojowym, pogodnym zakończeniem dnia powstańczych obchodów było śpiewanie (Nie)zakazanych piosenek na pl. Piłsudskiego. Tam już nie było podziałów ani politycznych sporów. Każdy śpiewał w tłumie „Hej chłopcy bagnet na broń” czy „Sanitariuszkę Małgorzatkę”. A gdy na koniec wybrzmiały „Warszawskie dzieci”, były łzy wzruszenia w oczach.

- To magiczny wieczór spędzony z powstańczymi piosenkami, w towarzystwie wyjątkowych ludzi. Przychodzą tysiące warszawiaków, przyjeżdżają ludzie z całej Polski by brać udział w niesamowitym wydarzeniu i nagle okazuje się, że trzy miliony Polaków w środku wakacji śpiewa piosenki powstańcze, wzruszając się i przeżywając. Rzeczywiście jest coś wyjątkowego w tym przeżywaniu wspólnoty, potrzebie poczucia bliskości, emocjonalnej więzi, powstającej wokół czegoś pozytywnego, niepolitycznego, bliskiego, jak śpiew i ponadczasowego, jak wartości, którym hołdowali powstańcy - mówi Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego

Koncert jest organizowany od 2006 roku z inicjatywy Muzeum Powstania Warszawskiego. Pomysł został bardzo dobrze przyjęty przez mieszkańców stolicy, którzy co roku tłumnie się gromadzą, by w ten sposób oddać hołd powstańcom. A z innych miast turyści przyjeżdżają na 1 sierpnia tylko po to, by poczuć tę niesamowitą atmosferę wspólnoty, jaka rodzi się każdej rocznicy podczas wspólnego śpiewania powstańczych piosenek.

- 79. lat temu walczyliście o Warszawę, gnębieni przez Niemców. Gdzie są teraz tamci niemieccy dowódcy? Na śmietniku historii. Zapomniani! Dzieci się do nich nie przyznają i wstydzą. A wy – powstańcy jesteście z nami. Jesteście naszymi bohaterami. Jesteście nasza duma, mądrością i prawdą! Cześć Wam za to i chwała! - zakrzyknął do zebranych przed sceną powstańców prowadzący koncert Tomasz Wolny. Odpowiedziało mu gromkie: - Cześć i chwała bohaterom!

I zabrzmiały słowa piosenki: „Nie złamie wolnych żadna klęska…”

