Strzały w okolicy szkoły podstawowej. Policjanci zatrzymali podejrzanego

Zniszczył kilka przystanków autobusowych. Strzelał z wiatrówki z luksusowego BMW

Sytuacja, o której powiadomili nas policjanci, miała miejsce pod koniec lipca bieżącego roku. Funkcjonariusze otrzymali pilne zgłoszenie dotyczące poważnego uszkodzenia kilkunastu szyb w wiatach przystankowych na terenie Sochaczewa. Wszystko działo się w okolicach szkoły podstawowej przy ul. Chodakowskiej. W trakcie śledztwa ustalono, że sprawcą przestępstw był kierujący osobowym BMW.

− Kamera miejskiego monitoringu uchwyciła moment w którym auto przejeżdża obok przystanku, a chwilę później szyba rozpada się na drobne kawałki − relacjonowała st. asp. Agnieszka Dzik z policji w Sochaczewie.

Funkcjonariusze nie próżnowali. W ciągu kilku dni rozwiązali tę zagadkę. Dotarli do mieszkańca Skierniewic. We wtorek (30 lipca) policjanci zapukali do drzwi podejrzanego 31-latka. W trakcie przeszukania jego mieszkania zabezpieczyli wiatrówkę (replikę krótkiej broni) oraz pakowanie ze śrutem.

− Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do sochaczewskiej komendy, gdzie przeprowadzono z nim czynności procesowe. Wczoraj usłyszał łącznie 11 zarzutów uszkodzenia mienia i przyznał się do popełnionych przestępstw. Uszkodzenie mienia jest zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności − dodała st. asp. Dzik.

W drodze na ryby strzelał z wiatrówki gazowej do wiat przystankowych w Sochaczewie. Uszkodzonych zostało 11 szyb. Straty oszacowano na ponad 20 tys. złotych. Skierniewiczanin usłyszał już zarzuty i grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.https://t.co/WsV84WwPtj pic.twitter.com/BhC8nGwOxn— Policja Mazowsze (@PolicjaMazowsze) July 31, 2024

