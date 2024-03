To koniec! Ojciec Rydzyk zamyka interes. To ostatni moment na zakupy

Debata TVP Info na prezydenta Warszawy

Już niedługo Warszawa wybierze kolejnego prezydenta. 7 kwietnia warszawiacy zadecydują, kto obejmie stery w miejskim ratuszu. Sześciu kandydatów i sześć różnych pomysłów na rozwój miasta. Na antenie TVP Info trwa starcie pełne emocji. Reprezentanci rożnych opcji politycznych mierzą się w najważniejszej debacie przed wyborami i kolejno odpowiadają na przygotowane pytania.

Zachęcamy do śledzenia naszej relacji na żywo TUTAJ.

Kandydaci na fotel prezydenta Warszawy zbulwersowani jednym pytaniem! Mocne słowa. "Jestem zawiedziony..."

Kandydaci na prezydenta Warszawy odpowiadają na pytania w kilku bardzo ważnych kategoriach, wśród nich pojawiło się bezpieczeństwo i pytanie: Nocna prohibicja. Czy należy wprowadzić ją w stolicy?

- Decyzja powinna należeć do referendum. Niech decydują bezpośrednio zainteresowani. Jestem zawiedziony pytaniem, bo bezpieczeństwo, to przede wszystkim wojna na wschodzie. Nie ma schronów, żywności, lekarstw. Nie ma planu ewakuacyjnego Warszawy. To przerażające - wyjaśnił Romuald Starosielec. W podobny sposób odpowiedział na zadane pytanie Tobiasz Bocheński. - Od dwóch lat toczy się wojna. Nasz świat jest o wiele groźniejszy. Prezydent odpowiada za schrony i ochronę ludność. Stworzymy system ochrony - powiedział.

Natomiast Przemysław Wipler wyjaśnił, że "bezpieczeństwo, to bezpieczeństwo kobiet". - Kobiety, które chcą wracać innym transportem, niż publiczny, boją się jeździć samochodami przewoźników. Taksówkarze powinni być niekarani i znający język polski - powiedział.

