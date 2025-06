Kataloński "Sport": Robert Lewandowski wygrał wojnę domową w Polsce!

Legendarny kadrowicz uderza w Kuleszę: PZPN nie wie, co robi. To nie jest nawet trzecioligowy poziom

Polski Związek Piłki Nożnej w czwartek rano poinformował, że Michał Probierz złożył rezygnację i przestał być selekcjonerem reprezentacji Polski. To efekt nie tylko blamażu w Helsinkach, gdzie nasz zespół w żenującym stylu przegrał 1:2 ze słabiutką Finlandią. Dymisja Probierza to również pokłosie wojny, którą trener rozpętał z Robertem Lewandowskim. Napastnik Barcelony i najskuteczniejszy piłkarz w historii naszej kadry po żałosnym teatrzyku selekcjonera poinformował, że za kadencji Probierza w reprezentacji Polski już nie zagra. Prezes PZPN Cezary Kulesza zapowiadał mediacje i telefon do "Lewego", ale środowisko piłkarza jasno dało do zrozumienia, że Lewandowski pozostanie nieugięty.

Tę próbę sił wygrał Robert Lewandowski. Po dymisji Michała Probierza kataloński "Sport" barwnie podsumował całe zamieszanie w polskim futbolu: "Robert Lewandowski wygrał wojnę domową w Polsce. Dotychczasowy selekcjoner reprezentacji Polski Michał Probierz postanowił zrezygnować, jak sam ogłosił w wiadomości opublikowanej na mediach społecznościowych PZPN. Decyzja zapadła niespełna dzień po tym, jak prezes związku, Cezary Kulesza, zaoferował mediację między nimi, aby umożliwić powrót napastnika Barcelony do kadry narodowej" - pisze "Sport", który na co dzień obszernie pisze o gwiazdach Barcelony.

Kataloński "Sport" nie ma wątpliwości, że - jak pisze - "od początku wydawało się bardzo trudne, by mogło dojść do pojednania między zawodnikiem a trenerem po eskalacji konfliktu, co teraz zostało potwierdzone(...). W obliczu możliwości utraty swojej największej gwiazdy, PZPN próbował załagodzić kryzys, a Kulesza zaoferował mediację między nimi, ale z otoczenia zawodnika już wcześniej sygnalizowano, że nie zaakceptuje żadnego porozumienia po tym, jak poczuł się zdradzony przez Probierza".

