Co dokładnie oznacza przysłowie „Katarzyna Adwent zaczyna”?

Współcześnie Adwent ma w Kościele katolickim stałą, czterotygodniową formułę poprzedzającą Boże Narodzenie. Jednak w dawnej tradycji ludowej to właśnie dzień 25 listopada, czyli wspomnienie św. Katarzyny, wyznaczał symboliczny początek tego okresu zadumy i oczekiwania. Z tego powodu przysłowie to miało bardzo praktyczny wymiar:

Koniec zabaw i wesel: Wraz z dniem św. Katarzyny kończył się czas hucznych zabaw, tańców i zawierania małżeństw. Idealnie oddaje to inne, powiązane powiedzenie: „Święta Katarzyna śluby ucina” . Był to ostatni dzwonek na organizację wesela przed okresem adwentowego postu.

Wraz z dniem św. Katarzyny kończył się czas hucznych zabaw, tańców i zawierania małżeństw. Idealnie oddaje to inne, powiązane powiedzenie: . Był to ostatni dzwonek na organizację wesela przed okresem adwentowego postu. Początek wyciszenia: Dzień ten stanowił wyraźny sygnał do zmiany trybu życia. Po intensywnych pracach polowych i jesiennych uciechach nadchodził czas na spokój, refleksję i duchowe przygotowanie do świąt.

Dzień ten stanowił wyraźny sygnał do zmiany trybu życia. Po intensywnych pracach polowych i jesiennych uciechach nadchodził czas na spokój, refleksję i duchowe przygotowanie do świąt. Zapowiedź zimy: Przysłowie miało również wymiar meteorologiczny, co potwierdza kolejne porzekadło: „Po świętej Katarzynie pomyśl o pierzynie”. Oznaczało to nadejście chłodów i definitywny koniec jesieni.

Kim była św. Katarzyna Aleksandryjska? Legenda niezłomnej męczennicy

Za symboliczną datą 25 listopada stoi postać niezwykłej kobiety, której życie, choć owiane legendą, od wieków inspiruje wiernych. Święta Katarzyna Aleksandryjska była według tradycji dziewicą i męczennicą żyjącą na przełomie III i IV wieku w Egipcie.

Od dumnej arystokratki do chrześcijanki

Przekazy mówią, że była córką króla Aleksandrii, wyróżniającą się nieprzeciętną inteligencją, wykształceniem i urodą, ale także ogromną dumą. Przełom w jej życiu nastąpił po spotkaniu z pustelnikiem, który opowiedział jej o Jezusie Chrystusie. Opowieść ta tak głęboko ją poruszyła, że postanowiła przyjąć chrzest.

Dysputa z 50 filozofami

Najsłynniejsza legenda związana z Katarzyną opowiada o jej konfrontacji z cesarzem Maksencjuszem. Podczas pogańskiego święta młoda chrześcijanka miała publicznie skrytykować kult rzymskich bóstw. Jej elokwencja i mądrość wprawiły władcę w zakłopotanie. Aby ją pokonać, cesarz wezwał 50 najtęższych filozofów i retorów z całego imperium. Ich zadaniem było udowodnienie Katarzynie błędów jej wiary. Stało się jednak odwrotnie – Katarzyna z taką logiką i mistrzostwem zbijała ich argumenty, że wszyscy mędrcy nawrócili się na chrześcijaństwo, za co zostali skazani przez cesarza na śmierć.

Męczeństwo i cud na Górze Synaj

Rozwścieczony cesarz wtrącił Katarzynę do więzienia. Tam odwiedzała ją jego żona, która pod wpływem rozmów z uwięzioną również przyjęła chrzest. To przelało czarę goryczy. Maksencjusz skazał Katarzynę na śmierć przez rozerwanie na kole nabijanym gwoździami. Według legendy, anioł zniszczył narzędzie tortur, zanim zdążyło ono skrzywdzić świętą. Ostatecznie zginęła przez ścięcie mieczem około 306 roku. Legenda głosi, że jej ciało zostało przeniesione przez aniołów na Górę Synaj, gdzie do dziś w klasztorze jej imienia przechowywane są jej relikwie.

Dzięki swojej mądrości i odwadze św. Katarzyna stała się patronką m.in. filozofów, naukowców, studentów, nauczycieli, adwokatów, bibliotekarzy, a także kolejarzy (od koła, które było narzędziem jej niedoszłej męki).

Wróżby na Andrzejki dla par. Sprawdźcie, co przyniesie wam kolejny rok

Katarzynki – zapomniany męski odpowiednik Andrzejek

O ile Andrzejki (30 listopada) kojarzymy z wróżbami dla panien, o tyle Katarzynki, obchodzone w nocy z 24 na 25 listopada, były ich męskim odpowiednikiem. To właśnie wtedy kawalerowie próbowali poznać imię lub postać swojej przyszłej żony. Zwyczaje te, szczególnie popularne na wsiach, miały różne formy:

Wróżby ze snu: Pod poduszkę wkładano różne przedmioty, które miały sprowadzić proroczy sen. Mogły to być ptasie pióra (biała kura oznaczała pannę, czarna – wdowę, sowa – żonę mądrą, ale nieurodziwą) lub wykradzione potajemnie elementy damskiej garderoby.

Pod poduszkę wkładano różne przedmioty, które miały sprowadzić proroczy sen. Mogły to być ptasie pióra (biała kura oznaczała pannę, czarna – wdowę, sowa – żonę mądrą, ale nieurodziwą) lub wykradzione potajemnie elementy damskiej garderoby. Karteczki z imionami: Kawalerowie zapisywali na karteczkach żeńskie imiona, wkładali je pod poduszkę, a rano losowali jedną z nich. Imię, które wylosowali, miało należeć do ich przyszłej małżonki.

Kawalerowie zapisywali na karteczkach żeńskie imiona, wkładali je pod poduszkę, a rano losowali jedną z nich. Imię, które wylosowali, miało należeć do ich przyszłej małżonki. Gałązka wiśni: W dzień św. Katarzyny ścinano gałązkę wiśni lub czereśni i wstawiano ją do wody. Jeśli zakwitła na Boże Narodzenie , był to niezawodny znak, że kawaler ożeni się w nadchodzącym karnawale.

W dzień św. Katarzyny ścinano gałązkę wiśni lub czereśni i wstawiano ją do wody. , był to niezawodny znak, że kawaler ożeni się w nadchodzącym karnawale. Wyścig z sucharkiem: Podczas wspólnych spotkań urządzano zawody – ten z mężczyzn, który jako pierwszy zjadł kawałek suchego chleba, miał jako pierwszy stanąć na ślubnym kobiercu.

Choć Katarzynki zostały w dużej mierze wyparte przez popularniejsze Andrzejki, stanowią fascynujący element polskiego folkloru.

Dzień św. Katarzyny, łączący w sobie historię niezłomnej męczennicy z bogactwem ludowych tradycji, przypomina o dawnym rytmie życia, w którym sacrum i profanum przenikały się, a zmiana pór roku wyznaczała czas pracy, zabawy i duchowej refleksji.

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