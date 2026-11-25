Planowana likwidacja ubezwłasnowolnienia, wprowadzana projektem ustawy UD80, Projekt ustawy o instrumentach wspieranego podejmowania decyzji (UD80), budzi ogromne obawy wśród rodziców i opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Choć celem reformy jest zwiększenie podmiotowości, jej zapisy mogą stworzyć niebezpieczną lukę prawną. Opiekunowie alarmują, że nowe przepisy skupiają się na czynnościach prawnych, całkowicie pomijając kluczową kwestię: kto i na jakiej podstawie zapewni codzienną, faktyczną opiekę osobom niesamodzielnym.

Rząd tworzy prawo, przez które mój syn zostanie sam! Matka alarmuje: „To pułapka, a nie pomoc!”

- Politycy w Warszawie wymyślili nową ustawę. Mówią, że jest nowoczesna i da naszym niepełnosprawnym dzieciom „wolność”. Ale ja, matka, która od lat, 24 godziny na dobę opiekuję się swoim synem, widzę to inaczej. Widzę prawną dziurę, w którą wpadną najbardziej bezbronni. Ta ustawa to nie pomoc, to tykająca bomba!- uważa Grażyna Rosołowicz 65 l., matka, opiekunka, kobieta, która boi się o przyszłość swojego syna

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Urzędnik z teczką zamiast matki. Kto nakarmi i umyje mojego syna?

Zdaniem Rosołowicz, jak też innych rodziców najgorsze w tym wszystkim jest to, że politycy mylą dwie zupełnie różne rzeczy. - Dziś, jako opiekun prawny, mam obowiązek i prawo dbać o życie i zdrowie syna. Projekt UD80 chce mi to zabrać. W zamian dają jakiegoś „kuratora do czynności”. Taki kurator pójdzie z moim synem do banku albo pomoże załatwić coś w urzędzie. Ale ja zadaję proste pytania, na które nikt w rządzie nie chce odpowiedzieć. Co będzie, gdy zabraknie mi sił, jeszcze za mojego życia?

Czy ten kurator przyjdzie i poda mojemu synowi kanapkę?

Czy przewinie mu pieluchę?

Kto pójdzie z nim do lekarza, do dentysty?

Kto ugotuje mu zupę?

Odpowiedź jest przerażająca: Nikt! I w tym momencie nie ma żadnej odpowiedzialności. Proponowane prawo nie daje kuratorowi uprawnień do takiej opieki. Co gorsza, nawet gdyby chciał, kurator w myśl prawa nie ma prawa wyznaczyć innej osoby, która by to zrobiła! To jest ta pułapka!- ostrzega Rosołowicz.

Zrobią ze mnie narzędzie? Podmiotem dziecko, przedmiotem matka!

Jak dowodzi Grażyna Rosołowicz organizacje społeczne cały czas walczą, żeby nasze dzieci z niepełnosprawnościami były podmiotem. I słusznie! Ale ta ustawa robi coś strasznego: robi przedmiot ze mnie, z rodzica! - Wszyscy walczą o podmiotowość mojego syna, a ja pytam: gdzie w tym wszystkim jest moje niezależne życie? Ta ustawa zakłada, że ja nie mam prawa do zmęczenia, choroby, do własnego życia. Mam być na każde zawołanie – nie syna, ale systemu. To upokarzające.

„Co będzie, gdy mnie zabraknie?”. Pytam rząd: Kto wtedy?!

To pytanie spędza sen z powiek każdemu rodzicowi takiemu jak ja. Starzejemy się, chorujemy. Co stanie się z naszymi dziećmi, gdy odejdziemy? Dzisiaj wiem, że sąd może wyznaczyć nowego opiekuna, na przykład kogoś z rodziny. A po tej zmianie? Sąd nie będzie miał do tego żadnego prawa!

Dla nas opieka prawna, czyli ubezwłasnowolnienie, to nie jest odbieranie godności. To narzędzie, by chronić dziecko przed światem, przed oszustami, by móc decydować o jego leczeniu. W innych krajach reformuje się prawo z głową, zostawiając furtkę bezpieczeństwa dla najciężej chorych. A u nas? U nas wylewa się dziecko z kąpielą.

Apeluję do polityków: zatrzymajcie się! Posłuchajcie nas, rodziców. Nie twórzcie prawa, które pięknie wygląda na papierze, ale w realnym życiu doprowadzi do tragedii. Nie jesteśmy przeciwko zmianom, ale jesteśmy przeciwko głupocie i zostawianiu naszych dzieci na pastwę losu.

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Głos rodziców i opiekunów w debacie o UD80

Projekt UD80, mimo szczytnych założeń, w obecnym kształcie stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa dorosłych osób z głębokimi niepełnosprawnościami. Głos ich rodziców i opiekunów musi zostać wysłuchany. Kluczowe postulaty, które powinny stać się podstawą dalszych prac nad ustawą, to:

Rozróżnienie „czynności prawnej” od „pieczy” i wprowadzenie do systemu prawnego instytucji, która realnie zabezpieczy sprawowanie całodobowej opieki. Wypełnienie luki prawnej po wykreśleniu art. 154, 155 i 175 KRO przez stworzenie mechanizmu pozwalającego na sądowe ustanowienie opiekuna do sprawowania faktycznej pieczy, gdy zabraknie bliskich. Udzielenie jasnych gwarancji ustawowych dotyczących zachowania prawa do świadczeń opiekuńczych dla rodziców pełniących rolę opiekunów faktycznych.

Bez tych zmian, szlachetna idea wspieranego podejmowania decyzji może w praktyce oznaczać pozostawienie najbardziej bezbronnych obywateli bez jakiejkolwiek opieki i ochrony.