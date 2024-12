Bartosz Ż. zastrzelił funkcjonariusza na służbie. Policjant nie trafi do aresztu

Sigma Młodzieżowym Słowem Roku 2024 - co to znaczy?

Nie żyje 16-letni Yossapat. Wyszedł ze szkoły w Warszawie i nie wrócił do domu

Kawalerka w Warszawie za milion złotych. Nie przecierajcie oczu, to się dzieje naprawdę

W stolicy padają kolejne rekordy cen mieszkań. 47 tys. za metr wydaje się absurdem? Teraz to rzeczywistość. – Piękna kawalerka świeżo po remoncie. Mieszkanie znajduje się na najwyższym 15 piętrze budynku przy ul. Bagno. Widok bezpośrednio na Pałac Kultury i Nauki. Jedyny w swoim rodzaju, zapierający dech w piersiach. Mega lokalizacja ściśle centrum, do stacji metra Świętokrzyska ok 100 m. W budynku są trzy windy. Klatka schodowa po remoncie. Zapraszam jedyna w swoim rodzaju oferta na rynku! – zachwala właściciel.

I rzeczywiście, to jedyna taka oferta na rynku. Droższego 20-metrowego lokalu nie naleźliśmy. Sprzedawca chce za nią 990 tys zł. Lokal znajduje się na 15 piętrze przy ul. Bagno. Z jego okien rzeczywiście rozpościera się widok na Pałac Kultury oraz wieżowce. Jednak w środku oprócz wyposażenia łazienki nie ma nic.

W okolicy znaleźliśmy podobną ofertę. Za 26 mkw sprzedający chce 850 tys. zł. Wnętrze jest jednak elegancko wykończone, a mieszkanie posiada balkon.

Oczywiście w mieście łatwo jest znaleźć droższe lokale. Apartamenty w wieżowcu Złota 44 osiągają cenę ponad 100 tys. za metr. Jednak mieszkanie w kawalerce z pewnościanie należy do luksusów.