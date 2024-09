Ta grupa kierowców musi udać się do urzędu. Czas mija 30 września

Choć sprawa była już niejednokrotnie nagłaśniana, nadal wielu Polaków nie ma o tym pojęcia. Okazuje się jednak, że w związku z nowelizacją przepisów dokładnie 30 września 2024 roku kończy się ważność orzeczeń o niepełnosprawności oraz kart parkingowych dla blisko 400 tysięcy osób w Polsce. Oznacza to więc, iż każda osoba, która owe oświadczenie posiada ma już ostatnie tygodnie na to, by zgłosić się do urzędu, bowiem na mocy ustaw z 19 grudnia 2023 roku, orzeczenia, które straciły ważność po 5 sierpnia 2023 roku, są ważne jedynie do 30 września 2024 r.

Co więc konkretnie muszą zrobić osoby, które nie chcą, by ich zaświadczenie przestało być ważne? Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Osoby z orzeczeniem muszą złożyć ten wniosek. To bardzo ważne!

Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością, pamiętaj, by maksymalnie do 30 września złożyć wniosek o nowe orzeczenie. Polecamy jednak zrobić to już dziś, bowiem - jak się okazuje - kolejki w urzędach są bardzo długie, więc czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku może ulec wydłużeniu.

Na szczęście osoby, które złożą niezbędny wniosek w urzędzie, lecz nie uzyskają nowego orzeczenia i karty parkingowej do 30 września, mimo to przedłużą sobie ich ważność do 31 marca 2025 roku. To bardzo ważne, bowiem korzystanie z kart w sposób nieuprawniony może skończyć się wysokim mandatem, więc warto o tym wiedzieć.

Pamiętaj, by przed złożeniem wniosku dowiedzieć się na stronach internetowych lokalnych urzędów lub bezpośrednio kontaktując się z nim, jakie konkretnie dokumenty są wymagane.