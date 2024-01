Tiktoker zakpił z kierowców. Wjeżdżają do Warszawy, a tu wita ich Bydgoszcz. O co tu chodzi?

Wjeżdżają do Warszawy, a tu wita ich Bydgoszcz. O co chodzi?

Wielki bilbord pojawił się w styczniu przy Alejach Jerozolimskich. I od razu zrobił wielkie zamieszanie. Okazuje się, że to po prostu nietypowy żart, a za akcją stoi tiktoker Łatwogang. - Trzy miesiące temu wyświetlił mi się filmik, gdzie gościu przy lotnisku w mieście Gatwick zrobił napis "Welcome to Luton", przez co osoby lecące do Gatwick myślały, że lądują w Luton. Wtedy wpadłem na pomysł, co gdyby na wjeździe do Warszawy zrobić napis "Witamy w Bydgoszczy" – wyjaśnia Łatwogang na TikToku. Akcja bije rekordy popularności w sieci. Wideo na TikToku obejrzano w 3 dni ponad milion razy. Zobaczcie sami co mówi autor pomysłu.

Mimo, że o bilboardzie jest głośno, to raczej nie udało się nim nikogo wkurzyć. Kierowcy raczej nie dają się nabrać i raczej odbierają to, jako dziwną akcję reklamową. Jak długo billboard będzie tam wisiał? Tego autor żartu nie zdradził.