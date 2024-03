Kilkanaście osób zatrzymanych! Potężna akcja kryminalnych uderzyła w gang parszywych oszustów

Łzy cisną się do oczu

Schemat działania przestępców zatrzymanych przez kryminalnych opierał się na znanym od dawna procederze oszustw dokonywanych metodą „na policjanta” i „na wypadek”. Sprawcy dzwonili do pokrzywdzonych, informowali ich o policyjnych akcjach przeciwko przestępcom bankowym lub o wypadkach z udziałem ich krewnych, a następnie żądali od nich pieniędzy i kosztowności.

Potężna akcja kryminalnych uderzyła w gang oszustów

− Poszkodowani, najczęściej osoby starsze, nierzadko przekazywały oszustom oszczędności całego życia. W ten sposób w okresie od lutego 2023 roku do marca tego roku oszukali co najmniej 34 osoby, na kwotę prawie 700 tysięcy złotych − przekazuje Edyta Adamus z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.

To była potężna akcja policji, w tym samym momencie, kryminalni weszli do mieszkań i zatrzymali 13 osób na terenie dwóch województw: mazowieckiego i łódzkiego. Wśród nich znalazły się dwie osoby: 23-latek i 28-latek, którzy zajmowali się wykonywaniem telefonów do pokrzywdzonych.

− Kolejnych ośmiu w wieku od 18 do 68 lat zajmowało się logistyką, a dwóch 22 i 25-latek odbierali pieniądze od poszkodowanych − wylicza dalej Adamus.

W trakcie akcji policjanci oprócz telefonów komórkowych i kart SIM, zabezpieczyli sporą ilość gotówki w różnej walucie, biżuterię, wartościowe zegarki, a także broń gazową.

W Prokuraturze Okręgowej w Warszawie zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się oszustwami. Sąd na wniosek prokuratury zastosował wobec 11 zatrzymanych areszt tymczasowy na 3 miesiące. Dwóch podejrzanych zostało objętych policyjnym dozorem. Może im grozić kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

