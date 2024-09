Warszawa. Kina znikają z mapy miasta. Luna podzieli los Feminy?

Luna to jedno z najstarszych kin w Warszawie. Pierwszy seans odbył się tam 22 lipca 1962 r. Przed wakacjami zostało zamknięte na zaplanowany remont. Ale przerwa w wyświetlaniu filmów może być niestety długa, albo ostateczna…

W czerwcu wygasła 10-letnia umowa dzierżawy między Mazowieckim Instytutem Kultury, która zarządza kinem, a spółką Projekt Kino. Ten sam podmiot wystartował w nowym przetargu i został wybrany, ale umowy nie podpisano. - Jako jedyni wystartowaliśmy w konkursie, ale finalnie nie podpisaliśmy umowy, bo była dużo bardziej restrykcyjna niż poprzednia. I organizator konkursu nie chciał jej negocjować – przyznał Piotr Olak z Projekt Kino „Gazecie Stołecznej”, która jako pierwsza zasygnalizowała, że sytuacja jest niepokojąca. Wakacje się skończyły, a Luna wciąż zamknięta.

Dyrektorka Mazowieckiego Instytutu Kultury, Magdalena Ulejczyk z jednej strony zapewnia, że w Lunie wykonano „remont wynikający z bieżących, najbardziej pilnych potrzeb", z drugiej przyznaje, że „kino wymaga istotnej modernizacji, co wiązałoby się z bardzo dużymi nakładami”.

Więc po co był ten konkurs, skoro potrzebny remont? MIK liczył, że znajdzie się ktoś, kto będzie wyświetlał filmy bez innej działalności komercyjnej w budynku, ale nie wyszło. Co dalej? Docelowy wielki remont, czy wywózka foteli, demontaż ekranu i zamiana kinowej sali w kolejny sklep, tak jak to stało się z Feminą na Woli? Dziś w miejscu kultowego kina przy al. Solidarności funkcjonuje Biedronka.

„Priorytetem samorządu województwa mazowieckiego i Mazowieckiego Instytutu Kultury jest zachowanie niepowtarzalnego charakteru tego miejsca i kontynuacja 60-letniej tradycji i dorobku kultowego kina studyjnego w Warszawie” – deklaruje w oficjalnym komunikacie szefowa MIK.

- Nie wyobrażam sobie, aby kino Luna zniknęło z mapy Warszawy, zamieniło się w sklep lub prowadziło inną niż kulturalna działalność – komentuje też odpowiedzialna za sprawy kultury wiceprezydent Warszawy Aldona Machnowska-Góra. Ale kiedy Luna znów się otworzy, nikt dziś nie wie.

