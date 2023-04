Klienci obrażani przez obsługę w restauracji. "Udław się i wy*******aj”

Warszawa: Powiedział, że podłożył bombę i będzie strzelał do ludzi. Policja: „To nie były ćwiczenia”. 35-latek zatrzymany

Nowy lokal gastronomiczny zagościł na mapie Warszawy. Właściciel restauracji o przemiłej nazwie „Udław się!” jest youtuber Wojtek Przeździecki, znany jako OjWojtek. Restauracja mieści się przy ul. Noakowskiego 12 w Śródmieściu i jest otwarta w godz. 12-20. „Przepyszne jedzenie i niepowtarzalne przeżycie gwarantowane” – zachęca OjWojtek za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Ostrzegamy, że nie jest to lokal dla osób wrażliwych i szukających spokojnego, kulturalnego miejsca. Świadczyć o tym może krótka, aczkolwiek dosadna, informacja umieszczona na drzwiach wejściowych, która szokuje bardziej niż sama nazwa restauracji.

„Jeśli liczyłeś na miłą obsługę to se kur*a idź do Gesslerowej. My założyliśmy te knajpę tylko i wyłącznie dla pieniędzy. W restauracji występuje: zakaz używania zwrotów grzecznościowych, telefonu. Żryj, udław się i wyp**rdalaj” – czytamy.

Restauracja rodem z USA?

Nazwa restauracji oraz oraz delikatnie rzecz ujmując niemiła obsługa podpowiadają, że youtuber zapragną stworzyć w Warszawie restaurację na wzór australijskiej sieci lokali Karen’s Diner lub amerykańskiego Dick’s Last Resort, gdzie goście muszą liczyć się z przykrymi komentarzami, a nawet obelgami oraz ignorancją ze strony pracowników.

Tego typu lokale gastronomiczne są bardzo popularne zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i Wielkiej Brytanii. Czy restauracja Ojwojtka w takiej wręcz wulgarnej formule przypadnie do gustu Polakom? Czas pokaże.

