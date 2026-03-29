Kłody drewna wbiły się w Audi na DK 50. Nie żyje 11-letnia dziewczynka

Izabela Kraj
2026-03-29 9:16

To był koszmar i potworna rodzinna tragedia. 35-latek za kierownicą Audi jechał drogą krajową nr 50, aż pomiędzy Zawiszynem a Łochowem auto wbiło się w przyczepę z drewnem. Kierowca przeżył, ale na miejscu zginęła jego 11-letnia córeczka.

Wypadek na DK 50

Do tragicznego wypadku doszło w sobotę 28 marca około godz. 18.30 na DK 50 w powiecie wołomińskim. Audi jadące w kierunku Łochowa za miejscowością Zawiszyn uderzyło w tył przyczepy przewożącej kłody drewna. Siła uderzenia była tak duża, że wystające poza obrys przyczepy gałęzie przebiły przednią szybę samochodu osobowego i uderzyły w siedzącą na przednim fotelu 11-letnią dziewczynkę.

11-letnia dziewczynka nie żyje 

Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, ciągnik z przyczepą wcześniej był wyprzedzany przez samochód ciężarowy. Za ciężarówką poruszało się Audi. W momencie, gdy kierowca pojazdu osobowego zauważył znajdujący się przed nim ciągnik z ładunkiem drewna, zaczął hamować, ale nie zdołał uniknąć zderzenia i auto uderzyło w tył przyczepy. Nieszczęśliwie drewno wbiło się w szybę Audi od strony pasażera. A 11-latka siedziała na przednim siedzeniu. Doznała obrażeń, których skutku nie udało się odwrócić mimo podjętej reanimacji.

W akcji brali udział strażacy z PSP Wołomin i PSP Węgrów, a także ochotnicy z Jadowa, Myszadła i Łochowa. Ochotnicza Straż Pożarna z Łochowa poinformowała, że dwie druhny jako pierwsze pojawiły się na miejscu wypadku i jeszcze przed przybyciem służb ratunkowych podjęły działania i udzielały pierwszej pomocy przedmedycznej. Ostatecznie jednak stwierdzono zgon dziecka na miejscu.

Czy ciągnik był dobrze oświetlony?

35-letni kierowca Audi nie odniósł obrażeń. Był trzeźwy. Z nieoficjalnych informacji wynika, że przyczepa mogła być słabo oświetlona. Policja na razie tych doniesień nie potwierdza. Informacje będą teraz weryfikowane pod nadzorem prokuratora.

Weryfikujemy informacje w służbach. Będziemy je aktualizować.

