"Ikony Motoryzacji" na PGE Narodowym

Ruszyła kolejna edycja wystawy „Ikony Motoryzacji”. Na PGE Narodowym do 19 marca można oglądać rzadkie, cenne, ekskluzywne i prestiżowe samochody znane z naszych plakatów, tapet, filmów, gier, czy teledysków. W strefie Motor Sport Hall of Fame zostały zebrane pojazdy najbardziej znanych i utytułowanych polskich kierowców rajdowych z różnych kategorii. Jest bolid Roberta Kubicy, „dakarówka” Krzysztofa Hołowczyca, quady Rafała Sonika, „driftowóz” Kuby Przygońskiego, czy wyścigówka Jędrzeja Szczęśniaka.

Wystawa jest podzielona na strefy

Auta są ustawione w nieprzypadkowy sposób, tak, żeby ze sobą korespondowały. Przykładowo w strefie aut z lat 80-90 znajdziemy young-timery marzeń jak Ferrari Testarossa czy Honda NSX. W strefie Hyper Car można z bliska obejrzeć największe gwiazdy wystawy, czyli auta warte grube miliony złotych, limitowane i niespotykane na polskich drogach.

Ekspozycja jest interaktywna

Wystawę uzupełniają ekrany multimedialne, z dokładnymi informacjami o samochodach, przed którymi akurat stoimy. - Dosłownie na wyciągnięcie ręki można zobaczyć te dzieła sztuki na kołach. Można poczytać o nich, porobić zdjęcia i cieszyć się tą motoryzacją – powiedział w rozmowie z „Super Expressem” Bartłomiej Woldan, współorganizator wystawy.

„Ikony Motoryzacji” są również interaktywne… w wydzielonym pomieszczeniu znajduje się kilka symulatorów gier, które w realistyczny sposób pozwolą poczuć się tak, jak byśmy prowadzili te sportowe cacka, które przed chwilą widzieliśmy na żywo. Swoich sił można również spróbować na torze aut zdalnie sterowanych. W obsłudze pilota pomagają mili panowie z obsługi.

Bilety i kod rabatowy

Bilety na wystawę można kupić online na stronie www.ikonymotoryzacji.com lub na miejscu, w kasie. Bilet normalny, w zależności od dnia kosztuje od 55 do 65 złotych. Za ulgowy trzeba zapłacić od 45 do 55 złotych (przysługuje uczniom, studentom do 26 roku życia i seniorom). Jest też bilet rodzinny dla dwóch osób dorosłych i maksymalnie trójki dzieci. Jego cena wynosi od 175 do 210 złotych. „Super Express” jako patron medialny wystawy, ma dla swoich czytelników prawdziwą okazję. Rabat 50 % na każdy bilet. Aby z niego skorzystać wystarczy w bileterii goingapp.pl wpisać kod ikony-50.

Przydatne informacje

Wystawa czynna jest od czwartku do niedzieli, w godzinach 10.00 – 20.00, ostatnie wejście jest o godz. 19.00. Aby dotrzeć na „Ikony Motoryzacji” trzeba wejść na teren PGE Narodowego bramą nr 1 (od strony al. Zielenieckiej). Dostępny jest bezpłatny parking zewnętrzny przed bramą nr 1. Dojechać można do niego ulicami Targową, Zamoyskiego, Sokolą i Siwca. Chętni, mogą skorzystać również z płatnego parkingu podziemnego. Na miejscu znajduje się bezpłatna szatnia i sklep z pamiątkami, takimi jak metalowe modele samochodów, t-shirty czy kubki. - Zachęcam do odwiedzin niezależnie od pokolenia. Mamy auta z różnych dekad, które wywołują dobre emocje u każdego. Zapraszam serdecznie – podsumował Bartłomiej Woldan.