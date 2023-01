Wkrocz do świata bajecznie drogich samochodów. Zobacz wystawę "Ikony Motoryzacji"

Nawet 300 zł za pendolino z Warszawy do Krakowa. PKP Intercity zapowiedziało horrendalne podwyżki

Superbryki na PGE Narodowym

Takie cacuszka nie jeżdżą na co dzień po warszawskich ulicach. Są rzadkie, cenne, ekskluzywne i prestiżowe. Z początkiem nowego roku nadarza się okazja, by móc podziwiać z bliska każdy ich detal. Wszystko za sprawą wystawy "Ikony Motoryzacji", która tym razem zagości na PGE Narodowym.

"Druga edycja wystawy "Ikony motoryzacji" to jeszcze więcej wrażeń i emocji dla pasjonatów motoryzacji. Celem wystawy jest przedstawienie aut ważnych w rozwoju motoryzacji, w większości rzadko widywanych i trudno dostępnych. Gwiazdy wystawy to między innymi McLaren P1, Ferrari SF90, Ford GT oraz kilka niespodzianek" - zapowiadają organizatorzy.

Wkrocz do świata bajecznie drogich samochodów

Wystawa "Ikony Motoryzacji" to jednak to nie tylko zapierające dech w piersiach auta. To również spotkania z ludźmi ze świata motoryzacji, strefa symulatorów, strefa motorsportu, konkursy, turnieje i wiele wydarzeń towarzyszących.

- W strefie Hall of fame motorsportu pokażemy auta sławnych i utytułowanych polskich sportowców – między innymi Krzysztofa Hołowczyca, Kuby Przygońskiego i Rafała Sonika – zachęcają organizatorzy.

Wystawa "Ikony Motoryzacji" na PGE Narodowym w Warszawie trwa od 6 stycznia do 19 marca. Szczegółowe informacje oraz bilety dostępne są na stronie www.ikonymotoryzacji.com .