Kolarze opanują Warszawę! Tour Bitwa Warszawska 2025 - przygotuj się na utrudnienia w ruchu

Kolarski peleton opanuje stolicę w ramach UCI Tour Bitwa Warszawska 2025. Finałowa runda, licząca sto kilometrów, rozegra się w niedzielę, 24 sierpnia, w Warszawie. Zawodnicy, w zależności od kategorii, wielokrotnie pokonają pętlę w samym sercu miasta. Start i meta wyścigu zostaną zlokalizowane na Krakowskim Przedmieściu, w pobliżu skweru Hoovera. Trasa poprowadzi przez Miodową, Senatorską, plac Teatralny, Wierzbową, plac Piłsudskiego, Królewską, Nowy Świat, Świętokrzyską, Kopernika, Tamka, Dobrą, Karową oraz wiadukt Markiewicza, ponownie na Krakowskie Przedmieście.

Tour Bitwa Warszawska 2025: Lista zamkniętych ulic

W związku z wyścigiem, wiele ulic w centrum Warszawy zostanie zamkniętych dla ruchu. Utrudnienia potrwają od godziny 10:00 do 18:00. Oprócz Krakowskiego Przedmieścia i Nowego Światu, które w weekendy są standardowo wyłączone z ruchu, zamknięte będą następujące ulice:

Miodowa, od Kapucyńskiej do Podwale (z ograniczonym dojazdem do Podwale),

Senatorska, od Miodowej do Bielańskiej,

Wierzbowa,

Fredry,

plac Piłsudskiego,

Moliera,

Focha,

Tokarzewskiego-Karaszewicza,

Królewska, od placu Małachowskiego do Krakowskiego Przedmieścia (z dojazdem do hotelu Sofitel),

Świętokrzyska, od Mazowieckiej do Kopernika (z dojazdem do Kubusia Puchatka),

Kopernika, pomiędzy szpitalem dziecięcym a Tamką,

Tamka, od Kopernika do Dobrej,

Zajęcza, od Wybrzeża Kościuszkowskiego do Topiel,

Topiel, od Zajęczej do Tamka,

Kruczkowskiego, od Czerwonego Krzyża do Tamka,

most Świętokrzyski, jezdnia w stronę centrum (z dojazdem do Wybrzeża Kościuszkowskiego),

Dobra, od Tamka do Karowej,

Karowa, od Dobrej do Krakowskiego Przedmieścia.

Nowa kładka nad Wisłą w Warszawie. Tylko dla rowerzystów i pieszych

Komunikacja miejska w Warszawie: Objazdy autobusów podczas Tour Bitwa Warszawska 2025

W trakcie wyścigu kolarskiego zmienią się trasy autobusów linii: 100, 106, 107, 111, 116, 118, 127, 128, 162, 175, 178, 180, 503, 518. Pasażerowie powinni śledzić komunikaty Warszawskiego Transportu Publicznego (WTP) na stronie wtp.waw.pl, aby być na bieżąco ze zmianami.

Zakaz parkowania w centrum Warszawy

Dodatkowo, przez całą niedzielę, na wszystkich ulicach na trasie wyścigu będzie obowiązywał zakaz parkowania, a zaparkowane pojazdy zostaną odholowane na koszt właściciela. Zakaz parkowania obejmie również parking na placu Teatralnym.