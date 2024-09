Kolega Łukasza Ż. pomógł mu uciec z Polski? Ojciec nie chce w to uwierzyć. Ostra odpowiedź prokuratury

"To jakiś koszmar. Przyszli po syna i go aresztowali. On nie miał z tym nic wspólnego. Mówią, że pomagał mu w ucieczce. To jakiś absurd" – mówi w rozmowie z "Faktem" ojciec zatrzymanego. "Z tego, co wiem, syn spędzał noc ze swoją ukochaną. Można ją o to zapytać. Przecież wszystko jest do sprawdzenia. W budynku są kamery i można to zweryfikować. Osobiście nie wierzę w to, że Aleksander pomagał sprawcy wypadku w ucieczce" – dodaje. Czytaj dalej pod materiałem wideo.