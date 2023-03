Bomba pod Makowem Mazowieckim! Robotnicy wykopali ją na drodze

Maków Mazowiecki. Drogowcy znaleźli bombę

Saperzy mają ostatnio pełne ręce roboty. To kolejny raz, gdy robotnicy remontujący drogę 626 natrafiają na niebezpieczny przedmiot. - Wczoraj makowscy policjanci otrzymali zgłoszenie o znalezieniu pocisku z okresu II wojny światowej podczas prac związanych z modernizacją drogi wojewódzkiej 626 w miejscowości Zalesie. Na miejscu policjanci potwierdzili, że jest to bomba lotnicza z okresu II wojny światowej – informuje podkom. Monika Winnik z policji w Makowie Mazowieckim.

Niewybuch był identyczny, jak ten znaleziony w weekend we wsi Zamość. - Do czasu przyjazdu saperów z 2 Mazowieckiego Pułku Saperów z Nowego Dworu Mazowieckiego miejsce został zabezpieczone przez policjantów z Posterunku Policji w Krasnosielcu. Z uwagi na możliwą, dużą siłę rażenia, policjanci dzisiaj przeprowadzili ewakuację okolicznych mieszkańców. Teren został zabezpieczony przed dostępem do niego osób postronnych do czasu zakończenia czynności przez patrol saperski. Ewakuowano 14 osób w promieniu 1500 metrów – mówi podkom. Winnik. Saperom udało się bezpiecznie unieszkodliwić groźną wojenną pamiątkę.

Autor: Policja