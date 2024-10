Kolejna krwawa awantura na Bulwarach Wiślanych. W ruch poszły porozbijane butelki

Co za słodziak! Mały jelonek w warszawskim zoo robi furorę. Ma już imię!

17-letnia Dominika wyszła do kościoła, ale do domu już nie wróciła. Kamera uchwyciła to. Czy to klucz do rozwiązania zagadki?

Przerażająca historia z Otwocka. 43-latek strzelał do pary siedzącej w samochodzie. Ciężko sobie wyobrazić, co przeżyli

Warszawa, Śródmieście. Kolejna bójka na Bulwarach Wiślanych

Dramat na Bulwarach Wiślanych w Warszawie rozegrał się tuż po północy w sobotę (5 października). Policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące awantury pomiędzy dwójką mężczyzn. Jak udało nam się ustalić, w trakcie bójki jeden z nich rozbił butelkę, a następnie ranił nią drugiego mężczyznę. Funkcjonariusze, jeszcze przed przyjazdem na miejsce służb ratunkowych, udzielali pomocy medycznej rannemu. Mężczyzna krwawił. Trafił do szpitala.

− Zdarzenie miało miejsce w nocy z piątek na sobotę. Tuż przed godziną 1, w okolicy Wybrzeża Kościuszkowskiego, śródmiejscy policjanci zatrzymali 46-letniego mężczyznę. Doszło tam do sprzeczki dwóch mężczyzn, w wyniku której jeden z nich doznał obrażeń. 51-latek trafił do szpitala, gdzie przebywa do dzisiaj − przekazał w rozmowie z "Super Expressem" mł. asp. Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji.

Na miejscu przez wiele godzin pracowali policjanci oraz technicy, którzy zabezpieczali ślady.

W związku z tą bójką warto przypomnieć również tragedię, która rozegrała się w piątek (27 września). Około godziny 23 tuż przy wejściu do stacji metra Centrum Nauki Kopernik w Warszawie doszło do awantury pomiędzy młodymi ludźmi. Jak się później okazało, 17-letni Rafał z Marek został raniony nożem przez swoją 15-letnią znajomą Gabrielę. Mężczyzna w stanie krytycznym trafił do szpitala, gdzie niestety zmarł.

Więcej o tym dramacie możecie przeczytać tutaj: 17-letni Rafał zginął od ciosu nożem w Warszawie. Koleżanka zabitego ujawnia wstrząsające informacje

Brutalny atak nożownika w centrum Warszawy. Policja szuka sprawcy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.