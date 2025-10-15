Kolejne skażenie wody w gminie na Mazowszu. Co się dzieje?

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
PAP
PAP
2025-10-15 8:48

Mieszkańcy gminy Gąbin przeżywają koszmar! Zaledwie kilka tygodni po tym, jak uporano się z poprzednim skażeniem, w wodzie znowu wykryto bakterie. Sanepid alarmuje: woda z wodociągu Górki jest niezdatna do spożycia.

Woda z kranu

i

Autor: RDNE Stock project/ Pexels.com
Super Express Google News

Alarm w Gąbinie! Bakterie w wodzie

Skażenie wody bakteriami grupy coli wykryto w próbce pobranej w szkole podstawowej w miejscowości Dobrzyków. Jak podała Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku: "Badanie mikrobiologiczne wody nie zostało zakończone i nie znana jest liczba enterokoków kałowych".

Sanepid ostrzega, że do czasu wykluczenia obecności enterokoków, woda nie nadaje się do spożycia! Oprócz Dobrzykowa, problem dotyczy także mieszkańców miejscowości: Górki, Jordanów, Małe Góry, Potrzebna, Nowa Korzeniówka, Stara Korzeniówka, Borki oraz Piaski, Nowy Troszyn i Troszyn Polski, a także ul. Nadwiślańskiej w Płocku.

Warszawa. Wjechał na czerwonym, samochód zmiótł go z pasów

Polecany artykuł:

Kamikadze na hulajnodze otarł się o śmierć. Samochód zmiótł go z pasów! Przeraż…

2,5 tysiąca osób bez dostępu do wody!

W sumie, aż 2,5 tysiąca osób nie może korzystać z wody z kranów! Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku wydała jasne wytyczne:

"Woda z wodociągu Górki nie może być spożywana, ani używana do przygotowania posiłków, a także do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania, nie nadaje się też do kąpieli, mycia zębów i przemywania otwartych zranień; może być natomiast wykorzystywana jedynie do celów sanitarnych - spłukiwania WC".

Burmistrz miasta i gminy Gąbin, Krzysztof Jadczak, wydał oświadczenie, w którym zapewnia, że woda butelkowana będzie dostępna dla mieszkańców u sołtysów oraz w siedzibach jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzykowie i Troszynie Polskim.

Jadczak zaznaczył również, że woda w wodociągu Górki została zachlorowana, a sieć jest płukana. Wkrótce mają zostać przeprowadzone ponowne badania wody.

Mimo skażenia wody, zajęcia lekcyjne w szkołach podstawowych w Dobrzykowie i Borkach, a także zajęcia opiekuńcze w przedszkolach i żłobku w Dobrzykowie będą odbywały się normalnie. Burmistrz Jadczak zapewnia, że zachowane zostaną wszystkie środki bezpieczeństwa.

Powtórka z września

Przypomnijmy, że podobna sytuacja miała miejsce w gminie Gąbin zaledwie kilka tygodni temu, 24 września. Wtedy w wodzie z wodociągu Górki wykryto enterokoki. Mieszkańcy 11 miejscowości nie mogli korzystać z wody z kranów aż do 1 października. Po przeprowadzeniu ponownych badań, woda została uznana za zdatną do spożycia.

Gmina Gąbin otrzymała wtedy 114 tys. litrów wody butelkowanej z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, a samorząd dokupił dodatkowo 15 tys. litrów. W dystrybucję wody włączyli się sołtysi, strażacy ochotnicy i Wojska Obrony Terytorialnej.

Polecany artykuł:

Pękła rura, w ziemi dziura! Awaria wodociągowa zarwała jezdnię al. Wilanowskiej
Paraliż w Warszawie. Awaria wodociągowa zarwała jezdnię al. Wilanowskiej
12 zdjęć
Sonda
Czy pijesz "kranówkę"?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SANEPID
SKAŻENIE
GROŹNE BAKTERIE W WODZIE
BRAK WODY