Kolejne skażenie wody w gminie na Mazowszu. Co się dzieje?

Alarm w Gąbinie! Bakterie w wodzie

Skażenie wody bakteriami grupy coli wykryto w próbce pobranej w szkole podstawowej w miejscowości Dobrzyków. Jak podała Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku: "Badanie mikrobiologiczne wody nie zostało zakończone i nie znana jest liczba enterokoków kałowych".

Sanepid ostrzega, że do czasu wykluczenia obecności enterokoków, woda nie nadaje się do spożycia! Oprócz Dobrzykowa, problem dotyczy także mieszkańców miejscowości: Górki, Jordanów, Małe Góry, Potrzebna, Nowa Korzeniówka, Stara Korzeniówka, Borki oraz Piaski, Nowy Troszyn i Troszyn Polski, a także ul. Nadwiślańskiej w Płocku.

2,5 tysiąca osób bez dostępu do wody!

W sumie, aż 2,5 tysiąca osób nie może korzystać z wody z kranów! Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku wydała jasne wytyczne:

"Woda z wodociągu Górki nie może być spożywana, ani używana do przygotowania posiłków, a także do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania, nie nadaje się też do kąpieli, mycia zębów i przemywania otwartych zranień; może być natomiast wykorzystywana jedynie do celów sanitarnych - spłukiwania WC".

Burmistrz miasta i gminy Gąbin, Krzysztof Jadczak, wydał oświadczenie, w którym zapewnia, że woda butelkowana będzie dostępna dla mieszkańców u sołtysów oraz w siedzibach jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzykowie i Troszynie Polskim.

Jadczak zaznaczył również, że woda w wodociągu Górki została zachlorowana, a sieć jest płukana. Wkrótce mają zostać przeprowadzone ponowne badania wody.

Mimo skażenia wody, zajęcia lekcyjne w szkołach podstawowych w Dobrzykowie i Borkach, a także zajęcia opiekuńcze w przedszkolach i żłobku w Dobrzykowie będą odbywały się normalnie. Burmistrz Jadczak zapewnia, że zachowane zostaną wszystkie środki bezpieczeństwa.

Powtórka z września

Przypomnijmy, że podobna sytuacja miała miejsce w gminie Gąbin zaledwie kilka tygodni temu, 24 września. Wtedy w wodzie z wodociągu Górki wykryto enterokoki. Mieszkańcy 11 miejscowości nie mogli korzystać z wody z kranów aż do 1 października. Po przeprowadzeniu ponownych badań, woda została uznana za zdatną do spożycia.

Gmina Gąbin otrzymała wtedy 114 tys. litrów wody butelkowanej z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, a samorząd dokupił dodatkowo 15 tys. litrów. W dystrybucję wody włączyli się sołtysi, strażacy ochotnicy i Wojska Obrony Terytorialnej.