Kolejom Mazowieckim brakuje pociągów. Dramatyczna seria awarii na torach

Problemy zaczęły się, gdy w zeszły wtorek na torach w Kaczorowie pod Płońskiem zapalił się szynobus. Z przedziału osobowego zaczął buchać wielki dym i ogień. Widać go było z daleka. Do akcji gaśniczej pilnie ściągnięto wiele okolicznych jednostek straży pożarnej. Jeden z przedziałów spłonął niemal doszczętnie, na szczęście nikomu nic się nie stało. Na razie nie wiemy dlaczego pojazd się spalił, trwa wyjaśnianie przyczyn pożaru. Dzień wcześniej inny skład zderzył się z samochodem pod Płockiem. Znów Koleje Mazowieckie musiały wycofać pociąg do naprawy.

Spółka musiała wynająć pociągi, żeby załatać dziury w rozkładach jazdy. Z 14 szynobusów połowa jest obecnie niesprawnych! - Koleje Mazowieckie posiadają 14 pojazdów spalinowych serii SA222, VT 627 i 628 oraz SA135. Obecnie w eksploatacji jest 7 pojazdów. W najbliższym czasie na szlak wyjadą kolejne dwa autobusy szynowe wydzierżawione od SKPL Cargo - poinformowała Donata Nowakowska, rzeczniczka Kolei Mazowieckich. Co się dzieje? Dlaczego na szynobusy spadają „plagi egipskie”, a spółka kolejowa musi wozić pasażerów autobusami?

- Przyczyny wycofania pojazdów z eksploatacji to: naprawy bieżące oraz awaryjne związane np. z wypadkami jak również ze zużyciem poszczególnych podzespołów, a także zaplanowane wcześniej naprawy – wyjaśniła rzeczniczka. Nikt się nie spodziewał, że ten ciąg wypadków i awarii spowoduje wycięcie aż połowy taboru spółki KM. Może czas kupić nowe pociągi? Czy marszałek Mazowsza Adama Struzik i radni sejmiku mazowieckiego sypną groszem na ten cel? We wtorek (23 sttcznia) zamierzają pochwalić się dofinansowaniem samorządów i szpitali. A spółka kolejowa… czeka w kolejce.