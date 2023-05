Otwock. Pijani jak bela spacerowali z dziećmi. Nieodpowiedzialni rodzice staną przed sądem

Policjanci zostali powiadomieni przez zaniepokojonego świadka, że jedną z otwockich ulic spaceruje kobieta z mężczyzną, którzy są kompletnie pijani. Co więcej, spacerowali ulicami miasta z małymi dziećmi.Skierowanym na miejsce policjantom, już z daleka ukazał się niepokojący widok dwóch osób, których w pionie utrzymywał pchany przed sobą dziecięcy wózek, a na dodatek obok nich szła jeszcze dwójka małych dzieci! Wówczas mundurowi natychmiast podjęli interwencję.

43-letnia matka i 31-letni ojciec byli totalnie pijani. Wydmuchali blisko 1,5 promila alkoholu. Skrajnie nieodpowiedzialna para w takim stanie wyszła na spacer z 8-miesięcznym, rocznym i 4-letnim synem. Na szczęście całych i zdrowych chłopców funkcjonariusze przekazali pod opiekę babci. To ona do czasu decyzji sędziego będzie sprawowała nad nimi pieczę. Natomiast kobieta i mężczyzna trafili wprost do policyjnych cel.

Po wytrzeźwieniu, oboje – kobieta i mężczyzna - usłyszeli zarzuty zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności. Prokurator na czas trwającego postępowania objął ich policyjnym dozorem. Niebawem sytuacji w tej rodzinie przyjrzy się sąd.