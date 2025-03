Pijany policjant zatrzymany w Warszawie. Wybijał szyby na klatce schodowej

Warszawa, Śródmieście. Pijany policjant powybijał szyby w bloku. Został zatrzymany

Zatrzymanie miało miejsce w nocy (4 marca) przy ul. Tamka w Warszawie. Jak udało nam się ustalić, jeden z funkcjonariuszy z Gorzowa Wielkopolskiego uszkodził mienie w budynku mieszkalnym. Jakub Pacyniak, rzecznik prasowy śródmiejskiej policji z Warszawy poinformował „Super Express”, że materiał dowodowy wskazuje na popełnienie przestępstwa uszkodzenia mienia. Mężczyzna był w stanie nietrzeźwości, miał około dwóch promili alkoholu w wydychanym powietrzu.

− Jest to policjant z Gorzowa Wielkopolskiego odbywający staż służbowy w Warszawie. Dotychczasowy materiał w tej sprawie wskazuje, że mężczyzna popełnił przestępstwo uszkodzenia mienia. Czynności w tej sprawie są w toku. O całej sytuacji poinformowano prokuraturę, a materiały przekazano do Biura Spraw Wewnętrznych Policji. Podkreślamy, że przełożony funkcjonariusza wszczął już procedurę związaną z wydaleniem go ze służby − potwierdził nam policjant, z którym rozmawialiśmy.

– W naszych szeregach nie ma miejsca dla osób, które godzą w dobre imię służby i naruszają etykę zawodu policjanta – podkreślili przedstawiciele policji.

Nieoficjalnie wiadomo, że policjant rozbijał szyby na klatkach schodowych.