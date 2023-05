Komunikacja w Warszawie 2 maja. Jak będą kursować autobusy we wtorek?

Makabryczne odkrycie w Owczarni. Znaleziono zwłoki człowieka. Co tam się wydarzyło?!

Czy 2 maja obowiązuje rozkład świąteczny? Tak pojadą autobusy i tramwaje we wtorek, w środku Majówki

Jutro, 2 maja 2023 roku, zgodnie z kalendarzem przypada dzień powszedni, jednak to przecież sam środek długiego weekendu zwanego Majówką. Wiele firm i instytucji w tym dniu nie działa, spora rzesza mieszkańców Warszawy wyjechała za miasto. 1 i 3 maja autobusy oczywiście kursują zgodnie z rozkładem dnia świątecznego. A jak jest we wtorek? Czy 2 maja autobusy w Warszawie będą kursowały zgodnie z rozkładem świątecznym, czy według rozkładu z dnia powszedniego? Zarząd Transportu Miejskiego podał wszystkie szczegóły. Możemy spodziewać się dodatkowych kursów, chociaż to sam środek długiego weekendu majowego 2023 roku, jednak jazdy zgodnie z rozkładem dnia powszedniego nie będzie. Jak informuje Zarząd Transportu Miejskiego, 2 maja komunikacja będzie jeździła zgodnie z sobotnim rozkładem, ale będą i kursy dodatkowe.

Kiedy przyjedzie twój autobus lub tramwaj? Rozkłady jazdy na 2 maja

Tramwaje linii 2, 17 i 31 oraz autobusy linii 120, 136, 138, 145, 178, 186, 190, 197, 500, 502, 504, 509, 511, 517, 521, 523, 525, 527, 709, 710, 719, 723, 724, 731, 735, 739, 742, 743 a także metro będą kursowały częściej. W godzinach szczytu zostaną uruchomione linie 317, 331, 401 i 402, przy czym autobusy linii 331 w niektórych kursach będą podjeżdżały do przystanku Osmańska-DHL. Autobusy linii 401 będą kursowały na trasie skróconej Ursus-Niedźwiadek – Metro Służew. Linia 409 zostanie zawieszona, ale uruchomione zostaną przystanki Połczyńska – Parking P+R dla linii 26 i 78. Autobusy linii L24 będą kursowały na skróconej trasie: Zgoda – Kazimierzowska.Autobusy linii L-2, L-5, L-8, L12, L13, L17, L19, L23, L24, L26, L27, L31, L32, L39, L51, L52 będą kursowały według rozkładu jazdy dnia powszedniego. Dla pozostałych linii lokalnych będzie obowiązywał sobotni rozkład jazdy. Pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej będą kursowały według rozkładu jazdy w dni powszednie. W czwartek i piątek (4 i 5 maja) stołeczna komunikacja miejska jeździ zgodnie z rozkładem obowiązującym w dni powszednie.

Sonda Masz plany ma majówkę 2023? Tak, już mam Nie, jeszcze nie

ℹ Długi weekend majowy to dla wielu osób czas odpoczynku. W majówkę będą obowiązywały zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. Więcej informacji ➡️ https://t.co/sgJWHNJi72 pic.twitter.com/IibFTCuRFg— WTP Warszawa (@WTP_Warszawa) April 25, 2023

QUIZ. Nie masz cwaniaka nad warszawiaka! Znasz gwarę stolicy? Pytanie 1 z 15 Co można zrobić na patelni? Umówić się na spotkanie Urządzić alkoholową libację Skorzystać z usług fryzjerskich Dalej