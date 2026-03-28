Koniec niższych opłat w Warszawie. Ratusz podał stawki od kwietnia

Przedstawiciele miasta wyjaśniają, że tymczasowe ulgi były możliwe dzięki wypracowanej wcześniej nadwyżce finansowej w budżecie w obszarze gospodarowania odpadami komunalnymi oraz mniejszym wydatkom na ich odbiór. Sytuacja uległa jednak zmianie i koszty drastycznie poszły w górę. Z najnowszych wyliczeń warszawskich urzędników wynika, że stawka za tonę odbieranych odpadów wzrosła o około 40 procent w porównaniu do ubiegłych lat.

Warszawski ratusz podnosi opłaty za wywóz śmieci od kwietnia

Władze miasta postanowiły ostatecznie zrezygnować z dotychczasowych upustów i przywrócić w stolicy cenniki obowiązujące przed wprowadzeniem obowiązujących dotąd obniżek.

"Całość wpływów z opłat za odpady jest zgodnie z przepisami przeznaczana wyłącznie na funkcjonowanie miejskiego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - samorząd nie może »zarabiać« na odpadach" - zaznaczyli urzędnicy.

Od kwietnia rodziny mieszkające w zabudowie wielolokalowej zapłacą 85 złotych, w miejsce dotychczasowych 60 złotych. Właściciele domów jednorodzinnych muszą z kolei przygotować się na wydatek rzędu 107 złotych, co oznacza podwyżkę z poziomu 91 złotych. Dla tej drugiej grupy utrzymano natomiast zniżkę w wysokości 9 złotych, przysługującą za samodzielne kompostowanie bioodpadów.

Kary za brak segregacji śmieci w Warszawie uderzą po kieszeni

Stołeczny urząd przypomina również o surowych konsekwencjach finansowych dla osób ignorujących zasady prawidłowego podziału odpadów. Mieszkańcy unikający segregacji lub wykonujący ją błędnie poniosą aż dwukrotnie wyższe koszty.

"Według przepisów system opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi musi się bilansować, a wysokość opłat zależy od aktualnych kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów. Warszawa na bieżąco monitoruje wydatki w tym obszarze, ponieważ rynek gospodarowania odpadami jest zmienny, często również zmieniają się uwarunkowania prawne, np. wprowadzenie systemu kaucyjnego" - dodali na podsumowanie przedstawiciele ratusza.

