Warszawa gasi światło. Na godzinę zniknie iluminacja Pałacu Kultury i Nauki

Na godzinę zgasną światła w Warszawie

"Jak co roku w ostatnią sobotę marca organizowana jest akcja Godzina dla Ziemi. W wielu miastach na świecie na 60 minut zgasną iluminacje. W wydarzenie po raz kolejny włącza się Warszawa" - poinformowali w nowym komunikacie urzędnicy ze stołecznego ratusza. Inicjatywę objął zresztą swym patronatem prezydent miasta.

Mieszkańcy i turyści nie powinni być więc zaskoczeni, gdy równo o godz. 20:30 zgasną m.in. światła Pałacu Kultury i Nauki. W akcji wezmą również udział dzielnicowe placówki kulturalne i edukacyjne chociażby na Targówku, Mokotowie, Białołęce czy w Śródmieściu. Ciemniej zrobi się zapewne także w rejonie Starego Miasta oraz nad Wisłą, w okolicy podświetlanych zazwyczaj mostów. W inicjatywę zaangażują się też prywatne firmy oraz sami Warszawiacy, którzy są zachęcani przez ratusz do zgaszenia światła na 60 minut.

Godzina dla Ziemi 2026 - jak wziąć udział?

Organizowana przez WWF Godzina dla Ziemi odbędzie się w tym roku po raz dwudziesty (w Polsce po raz dziewiętnasty). Jak podkreślają przedstawiciele organizacji, jest to największa na świecie inicjatywa społeczna w zakresie ekologii. "Co roku setki milionów ludzi na całym świecie jednoczy się w symbolicznym geście gaszenia światła na rzecz ochrony przyrody. Nadrzędnym celem Godziny dla Ziemi WWF jest troska o Ziemię poprzez promowanie zrównoważonego rozwoju i poszanowania dla przyrody oraz zasobów naturalnych naszej planety" - czytamy w zapowiedzi akcji.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zachęca, aby w Godzinę dla Ziemi włączyć się nie tylko gasząc światło, ale również poświęcając 60 minut na zrobienie czegoś dobrego dla planety. Urzędnicy zachęcają do aktywności na świeżym powietrzu oraz edukowania się na temat zagrożeń, jakie niesie za sobą chociażby kryzys klimatyczny.

