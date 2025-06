Koniec poszukiwań zaginionej 15-latki. Policja wydała pilny komunikat

Ogromne zmiany w komunikacji miejskiej w Warszawie. Utrudnienia zaczną się 2 czerwca. Co się zmieni?

Pilne! Zaginęła nastolatka z Ciechanowa

Nastolatka z Ciechanowa wyszła z domu w piątek (30 maja) o godzinie 14. – Oddaliła się z miejsca zamieszkania w nieznanym kierunku i do tej pory nie wróciła – informują policjanci. Nastolatka ma ok. 156 cm wzrostu, waży ok. 52 kg, jest szczupła i ma długie, czarne włosy. Mogła wyjść z domu z czarnym plecakiem. Była ubrana w czarne legginsy, czarny top z błyszczącymi napisami, szarą bluzę z kapturem oraz białe trampki.

Posiada wiele charakterystycznych tatuaży, które mogą pomóc w jej odnalezieniu:

• Prawa ręka: twarz kobiety i wąż,

• Lewa ręka: dwa misie, głowa psa, słoń i motyl,

• Prawe biodro: duży tatuaż,

• Dolna część pleców: tatuaż wzdłuż kręgosłupa.

Zaginiona Patrycja odnalazła się po dwóch dniach. Tak wygląda jej rodzinny dom

Aktualizacja, 1.06:

Policja w niedzielę (1 czerwca) opublikowała pilny komunikat w sprawie poszukiwań 15-latki. Jak czytamy w mediach społecznościowych, dziewczyna została odnaleziona. – Z radością informujemy, że policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie przy współpracy z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji z s. w Radomiu odnaleźli na terenie powiatu przasnyskiego zaginioną 15-latkę. Nastolatka cała i zdrowa trafiła pod opiekę rodziny. Dziękujemy wszystkim osobom, które zaangażowały się w poszukiwania — za każde zgłoszenie, przekazaną informację oraz liczne udostępnienia komunikatu. Wasza reakcja ma ogromne znaczenie w takich sytuacjach – czytamy.

Ostatnio w ramach kampanii #zaginioneNIEzapomniane policja powróciła do sprawy zaginięcia 14-letniej dziewczynki, która zniknęła w 2012 roku w Woli Gałeckiej, zaledwie 200 metrów od swojego domu. Mimo upływu lat, rodzina i bliscy nie tracą nadziei na odnalezienie Moniki i proszą o pomoc każdego, kto może posiadać jakiekolwiek informacje.