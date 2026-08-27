Koniec wakacyjnych remontów w Warszawie. Zmiany na głównych skrzyżowaniach i Moście Poniatowskiego

Wakacyjne remonty na finiszu i praca 24/7

Nadchodzący weekend 29-30 sierpnia upłynie pod znakiem wytężonej pracy służb drogowych i pracowników Tramwajów Warszawskich. Zbliżający się wrzesień oznacza koniec letniego sezonu naprawczego, który tradycyjnie jest okresem największych remontów infrastruktury miejskiej.

Pracownicy techniczni przeprowadzą ostatnie testy i dokończą modernizację torowisk na Moście Poniatowskiego oraz na trasie do pętli Winnica. W obu lokalizacjach zdemontowane zostaną tymczasowe nakładki torowe. Pozwoli to od poniedziałku, 31 sierpnia, na przywrócenie ruchu tramwajowego w Alejach Jerozolimskich i na Moście Poniatowskiego (z pominięciem przystanku Most Poniatowskiego) oraz na ulicy Światowida aż do pętli Winnica.

W trakcie weekendu wyłączone z ruchu będzie również skrzyżowanie al. Solidarności z al. Jana Pawła II (okolice dawnego kina Femina). Wieloetapowy remont rozjazdów torowych dobiega tam końca, a ekipy budowlane będą pracować całą dobę, by zdążyć m.in. z wylaniem nowego asfaltu. Zgodnie z harmonogramem, w poniedziałek 31 sierpnia ruch tramwajowy i samochodowy na tym węźle komunikacyjnym zostanie w pełni przywrócony.

O zakończeniu letnich prac remontowych poinformował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w opublikowanym materiale wideo.

Nie wszędzie finał

Drogowcy nie zakończą jednak wszystkich inwestycji. Kontynuowane będą prace na ulicy Puławskiej, na odcinku między pętlą Metro Wilanowska a pętlą Wyścigi. W niedzielę 30 sierpnia planowane jest udostępnienie przejazdów przez tory na skrzyżowaniu z Aleją Wilanowską i Aleją Niepodległości. Natomiast w poniedziałek 31 sierpnia ekipy przeniosą się na miejsce przecięcia torowiska z jezdnią ulicy Puławskiej w stronę Ursynowa.

Z tego powodu tramwaje nadal nie dojadą do pętli Wyścigi. Pasażerowie linii 4 i 10 muszą liczyć się ze skróconymi trasami kończącymi się na stacji metra Wilanowska.

Dokładne komunikaty dotyczące objazdów i zmian tras pojazdów komunikacji miejskiej można znaleźć na oficjalnej stronie Warszawskiego Transportu Publicznego. Warto zapoznać się z nowymi rozkładami jazdy, ponieważ wraz z nadejściem roku szkolnego w całym mieście zostaną wprowadzone istotne korekty w kursowaniu komunikacji miejskiej.

23