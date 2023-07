Konstrukcja wieżowca VIBE ukończona! Budynek będzie wydawał dźwięki

Wepchnęli 13-latków do jeziora, żeby zabrać im głośnik. Jeden z chłopców nie potrafił pływać

Konstrukcja VIBE'a ukończona

Na budowie VIBE’a ukończona została konstrukcja nadziemna. Powstający w biznesowym centrum Warszawy biurowiec osiągnął tym samym docelową wysokość - 45 metrów i 12 kondygnacji. Obecnie montowana jest elewacja, prowadzone są prace murarskie na parterze i w podziemiu oraz trwają prace instalacyjne. Planowana data ukończenia inwestycji to I kwartał. 2024 roku. Inwestorem i generalnym wykonawcą kompleksu jest deweloper Ghelamco. - Nasz biurowiec będzie wyjątkowy z tego względu, że jako pierwszy w Polsce otrzyma swoje muzyczne DNA. To sprawia, że będzie niepowtarzalnym miejscem do pracy - powiedział Jarosław Zagórski, dyrektor zarządzający Ghelamco Poland.

Biurowiec będzie wydawał dźwięki

Do skomponowania ścieżki dźwiękowej, która stanie się znakiem rozpoznawczym budynku i będzie wybrzmiewać w jego wnętrzach, deweloper zaprosił uznanego polskiego kompozytowa Wojciecha Urbańskiego. Za projekt architektoniczny VIBE’a odpowiada pracownia PIG Architekci. Elewacja biurowca nawiązywać ma do industrialnej przeszłości i architektury Woli. Na całość kompleksu złoży się również obszerny, ogólnodostępny skwer miejski z pasażem i wolnostojącym pawilonem gastronomiczno-kulturalnym.

Nowoczesny i inteligenty biurowiec

VIBE docelowo zasilany będzie w 100% czystą energią, pochodzącą z własnych farm fotowoltaicznych Ghelamco. Biurowiec wykorzysta także zaawansowany Building Energy Management System, który pozwoli na znaczącą redukcję zużycia energii. Zrównoważony charakter VIBE’a potwierdzą certyfikaty w systemach WELL, BREEAM, SmartScore, WiredScore i Green Building Standard.

Monitorowanie stanu budynku w czasie rzeczywistym w celu zapewnienia optymalnego środowiska pracy możliwe będzie dzięki zastosowaniu autorskiego systemu Signal OS opracowanego przez Ghelamco. W trosce o zdrowie i komfort pracy użytkowników, wnętrza VIBE wyposażone zostaną dodatkowo w rozwiązania antypandemiczne, takie jak m.in. wirusobójcze lampy UV w windach i systemach wentylacji.

Z bogatą infrastrukturą dla rowerzystów

Obiekt będzie posiadał bogatą infrastrukturę dla rowerzystów – do ich dyspozycji będą m.in. szafki oraz prysznice, parking rowerowy, ładowarki dla elektrycznych jednośladów czy stacje do ich naprawy.

