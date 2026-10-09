W niedzielę, 11 października, parafię pw. Chrystusa Sługi w Leszczydole-Nowinach odwiedzi ks. Tomasz Trzaska, kapłan i suicydolog.

Wygłosi on Słowo Boże podczas Mszy Świętych o godzinie 8:00, 10:00 i 12:00.

Wizyta ma na celu wsparcie wspólnoty, zwłaszcza rodzin pogrążonych w żałobie po niedawnej tragedii, poprzez wspólną modlitwę.

Ksiądz suicydolog złoży wizytę w parafii dotkniętej tragedią

W najbliższą niedzielę, 11 października, wierni z Leszczydola-Nowin będą mieli okazję spotkać się z cenionym duchownym. Zaproszenie do wygłoszenia Słowa Bożego przyjął ks. Tomasz Trzaska, który jest kapłanem diecezji łomżyńskiej i specjalistą w zakresie niesienia pomocy psychologicznej. Duchowny ten od lat z powodzeniem łączy posługę kapłańską z pracą naukową i społeczną jako doświadczony suicydolog.

Ksiądz Tomasz Trzaska jest znany ze swojej działalności na rzecz osób przechodzących przez najtrudniejsze momenty życiowe. Jest on współtwórcą platformy pomocowo-edukacyjnej „Życie warte jest rozmowy”, która codziennie ratuje ludzkie istnienia, oferując wsparcie potrzebującym. Ponadto duchowny regularnie prowadzi specjalistyczne szkolenia dotyczące tego, jak skutecznie wspierać osoby w kryzysie psychicznym oraz jak towarzyszyć tym, którzy muszą poradzić sobie z nagłą stratą bliskiej osoby. Ksiądz Trzaska będzie obecny podczas Mszy Świętych o godz. 8.00, 10.00 i 12.00.

Parafia pw. Chrystusa Sługi w Leszczydole-Nowinach oferuje też możliwość skorzystania z pomocy psychologów. Sobotni (10 października) dyżur będzie się odbywał w salce parafialnej w godz. 10.00-16.00.

- W obliczu tragedii, która dotknęła naszą wspólnotę, zapraszamy do wspólnej modlitwy. Otoczmy nią szczególnie pogrążoną w żałobie rodzinę i wszystkich, którzy przeżywają ten trudny czas. Bądźmy blisko siebie z modlitwą, życzliwością, gotowością do wysłuchania i wsparcia - apeluje parafia.

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys bądź masz myśli samobójcze, zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Strona internetowa pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.