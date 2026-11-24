Św. Andrzej Dung-Lac patron 24 listopada

Historia Kościoła w Azji naznaczona jest krwią tysięcy wiernych, którzy za swoje przekonania zapłacili najwyższą cenę. Jedną z najjaśniejszych postaci w tym panteonie jest św. Andrzej Dung-Lac, kapłan i męczennik, symbolizujący niezłomność całego narodu wietnamskiego, którego wspomnienie obchodzone jest w Kościele w dniu 24 listopada jako: Wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Dung-Lac, prezbitera, i Towarzyszy. Jego życiorys to poruszająca opowieść o odwadze i poświęceniu w czasach terroru, której uniwersalne dylematy znajdują swoje artystyczne odbicie w głośnym filmie „Milczenie” Martina Scorsese.

Historia chrześcijaństwa w Wietnamie sięga XVI wieku, kiedy to do kraju przybyli pierwsi misjonarze. Przez następne trzysta lat wiara w Chrystusa rozwijała się w cieniu nieustannych i niezwykle brutalnych prześladowań. Postacią, która skupia w sobie dramat i heroizm tego okresu, jest Andrzej Dung-Lac.

Od pogaństwa do kapłaństwa

Urodził się około 1795 roku jako Dung An Tran w biednej, pogańskiej rodzinie na północy Wietnamu. W poszukiwaniu pracy jego rodzice przenieśli się do Hanoi, gdzie dwunastoletni chłopiec spotkał chrześcijańskiego katechetę. Ten zaopiekował się nim, dał schronienie i przez trzy lata uczył podstaw wiary. Zafascynowany nową religią, Dung An Tran przyjął chrzest i imię Andrzej.

Jego zapał i inteligencja szybko zostały dostrzeżone. Nauczył się chińskiego i łaciny, sam został katechetą, a następnie został skierowany na studia teologiczne. 15 marca 1823 roku przyjął święcenia kapłańskie. Jako duszpasterz w parafii Ke-Dam dał się poznać jako niestrudzony głosiciel Ewangelii, czym zyskał szacunek wiernych, ale i zwrócił na siebie uwagę władz.

Posługa w cieniu prześladowań

Szczególnie okrutny dla chrześcijan był okres panowania cesarza Minh Manga (1820-1840), który postawił sobie za cel całkowite wykorzenienie „obcej” religii. W 1835 roku o. Andrzej został aresztowany po raz pierwszy. Został jednak uwolniony dzięki ofiarności swoich parafian, którzy zebrali pieniądze na okup. Aby uniknąć dalszych represji i móc kontynuować misję, zmienił swoje nazwisko na Lac i przeniósł się do innej prefektury.

Ostatnie aresztowanie i męczeńska śmierć

Spokój nie trwał długo. 10 listopada 1839 roku został ponownie aresztowany, tym razem wraz z innym kapłanem, Piotrem Thi. I tym razem udało im się wydostać z aresztu za kaucją. Jednak już kilkanaście dni później zostali schwytani po raz trzeci i przewiezieni do Hanoi. Tam poddano ich okrutnym torturom, próbując zmusić do wyrzeczenia się wiary. Obaj kapłani pozostali niezłomni. Ostatecznie, 21 grudnia 1839 roku, zostali ścięci mieczem.

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Wietnamscy Męczennicy – krwawa karta w historii Kościoła

Śmierć św. Andrzeja Dung-Laca nie była odosobnionym przypadkiem. Szacuje się, że w ciągu trzech stuleci prześladowań w Wietnamie śmierć męczeńską poniosło około 130 000 osób. Kościół katolicki kanonizował grupę 117 męczenników (w tym 96 Wietnamczyków i 21 zagranicznych misjonarzy), której przewodzi właśnie św. Andrzej. W tej grupie znaleźli się biskupi, księża, seminarzyści, katecheci, a także prości wierni – mężczyźni, kobiety, a nawet dzieci. Ich historie to świadectwo wiary, która przetrwała tortury, więzienie i groźbę śmierci.

Gdy Bóg milczy – filmowe echo męczeństwa w „Milczeniu” Scorsese

Dramat prześladowanych chrześcijan w Azji, ich dylematy moralne i pytania o obecność Boga w obliczu cierpienia, znajdują niezwykle mocny wyraz w sztuce. Doskonałym tego przykładem jest film „Milczenie” (2016) w reżyserii Martina Scorsese, oparty na powieści japońskiego pisarza Shūsaku Endō.

Choć akcja filmu osadzona jest w XVII-wiecznej Japonii, porusza on te same uniwersalne problemy, z którymi mierzyli się św. Andrzej Dung-Lac i jego współbracia w Wietnamie. Fabuła opowiada o dwóch portugalskich jezuitach (Andrew Garfield i Adam Driver), którzy przybywają do Japonii, by odnaleźć swojego mentora (Liam Neeson). Krążą o nim słuchy, że wyrzekł się wiary pod wpływem tortur. Na miejscu stykają się z brutalnością japońskich inkwizytorów i heroiczną wiarą ukrywających się chłopów.

Próba fumi-e: dylemat, który przekracza granice kina

Kluczowym elementem filmu, który rezonuje z historią prawdziwych męczenników, jest praktyka fumi-e – zmuszanie do publicznego zdeptania wizerunku Chrystusa. Odmowa oznaczała śmierć, zgoda – ocalenie życia. Filmowy bohater staje przed wyborem: czy pozostać wiernym do końca i pozwolić na śmierć torturowanych na jego oczach wieśniaków, czy dokonać aktu apostazji, by ich ocalić?

Ten dylemat, choć przedstawiony na ekranie, był tragiczną rzeczywistością dla tysięcy chrześcijan w Azji. Czy zdrada pod przymusem jest prawdziwą zdradą? Gdzie leży granica heroizmu? Czy Bóg naprawdę milczy, gdy jego dzieci cierpią? Film Scorsese nie daje łatwych odpowiedzi, podobnie jak nie dawała ich historia. Pokazuje, że wiara to nie tylko niezłomność, ale także walka, zwątpienie i czasem decyzje podejmowane w najgłębszej ciemności.

Od Wietnamu po Japonię – uniwersalna opowieść o wierze i poświęceniu

Historia św. Andrzeja Dung-Laca to świadectwo triumfu ducha nad materią, wiary nad strachem. Jego postawa, podobnie jak tysięcy bezimiennych męczenników, inspiruje do dziś. Z kolei film „Milczenie” pozwala nam, współczesnym widzom, dotknąć istoty ich dramatu. Pokazuje, że pytania o sens cierpienia, granice poświęcenia i naturę wiary są ponadczasowe. Zarówno losy wietnamskiego świętego, jak i zmagania filmowych jezuitów, składają się na jedną, uniwersalną opowieść o ludzkiej kondycji w obliczu ostatecznych pytań.

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Czy Bóg naprawdę milczał? Tytułowe milczenie Boga jest główną osią dramatu o. Rodriguesa. Modli się, błaga o znak, o pocieszenie dla cierpiących, lecz w odpowiedzi słyszy jedynie ciszę. Jednak w kluczowym momencie, gdy ma dokonać aktu fumi-e, słyszy wewnętrzny głos Chrystusa, który mówi mu: „Depcz. To po to, by być deptanym przez ludzi, przyszedłem na ten świat”. Ta scena sugeruje, że Bóg nie milczał, lecz jego odpowiedź była inna, niż oczekiwał kapłan – nie była to interwencja, lecz przyzwolenie na akt miłosierdzia, nawet za cenę formalnej zdrady.

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