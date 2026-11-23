Dyspozytornie medyczne zmagają się z brakami kadrowymi. Gdzie sytuacja jest najtrudniejsza?

Zadaniem dyspozytorów medycznych jest przyjmowanie wezwań alarmowych i organizowanie ratunku dla ludzi znajdujących się w stanie zagrożenia życia lub zdrowia. Odbierają oni telefony pod numerem 999 oraz zgłoszenia przekazywane przez operatorów numeru 112. Sprawny przepływ informacji o wypadku i wysłanie odpowiednich zespołów ratunkowych zależą bezpośrednio od ich działań. Niestety, w wielu regionach Polski placówki te borykają się z dotkliwym niedoborem pracowników.

Ministerstwo Zdrowia w odpowiedzi na nasze pytania o stan kadrowy poinformowało, że w okresie od 1 stycznia do 6 listopada 2026 roku obsada stanowisk w skali kraju osiągnęła średnio tylko 82 proc. W praktyce oznacza to brak 18 proc. personelu niezbędnego do pełnego funkcjonowania systemu.

W niektórych polskich miastach problem ten przybrał już jednak rozmiary prawdziwego kryzysu. Najtrudniejszą sytuację odnotowano w Szczecinie, gdzie obsadzono jedynie 64 proc. stanowisk, a niewiele lepiej wypadły Poznań z wynikiem 66 proc. oraz Gliwice mające 69 proc. obsady. Z kolei w gdańskiej dyspozytorni poziom zatrudnienia zatrzymał się na pułapie 70 proc.

Z dużymi brakami mierzyły się także placówki w Warszawie oraz Radomiu. W obu tych miastach wskaźnik obsady stanowisk wyniósł zaledwie 72 proc.

Zupełnie inaczej wyglądało to w Słupsku, gdzie zapewniono 99 proc. kadry, oraz w Bielsku-Białej, które osiągnęło poziom 95 proc. obsady.

Zarobki w dyspozytorniach medycznych. Ratownicy wskazują

Co sprawia, że w dyspozytorniach brakuje rąk do pracy? Z relacji ratowników medycznych, którzy rozmawiali z naszym reporterem, wyłania się obraz dużych nierówności płacowych wewnątrz samego systemu ratownictwa.

Sprawa dotyczy między innymi rekompensat za dyżury w porze nocnej. Nasi rozmówcy podkreślają, że członek zespołu ratownictwa medycznego jeżdżący w karetce może liczyć nawet na 500 zł dodatku za jedną nocną zmianę. W tym samym czasie dyspozytorzy medyczni są pozbawieni takiego świadczenia, mimo że również pracują w nocy i odbierają telefony ratujące życie.

Kwestia dodatków to tylko część większego problemu. W rozmowie z naszym dziennikarzem ratownicy zwracają też uwagę na sposób wydatkowania funduszy przeznaczonych na utrzymanie dyspozytorni.

Z ich informacji wynika, że na funkcjonowanie tych jednostek urzędy wojewódzkie w całej Polsce dostały łącznie około 300 mln zł. Rozmówcy zaznaczają jednak, że kwota ta nie posłużyła do sfinansowania dodatków ani podwyżek dla personelu. Według nich środki te zasilają ogólne budżety poszczególnych województw, zamiast realnie zachęcać do podejmowania pracy na stanowisku dyspozytora.

Podczas negocjacji ze związkowcami przedstawiciele urzędów wojewódzkich tłumaczą się brakiem możliwości modyfikacji siatki wynagrodzeń. Argumentują to faktem, że dyspozytornie medyczne nie mają statusu typowych placówek ochrony zdrowia.

Rezultat takich działań jest łatwy do przewidzenia. Kadra odchodzi do miejsc oferujących lepsze warunki finansowe, przez co dyspozytornie mają coraz większe trudności ze skompletowaniem załogi.

Przekierowania zgłoszeń alarmowych i efekt domina w systemie ratownictwa

Niedobory personelu bezpośrednio uderzają w płynność pracy całego systemu. Gdy w danej jednostce wszyscy operatorzy prowadzą rozmowy, nowe połączenia alarmowe trafiają automatycznie do dyspozytorni w innym regionie.

Z danych udostępnionych przez Ministerstwo Zdrowia wynika, że między 1 stycznia a 6 listopada 2026 roku każda dyspozytornia przyjęła z innych ośrodków średnio 25 004 połączenia. Dokładnie taka sama średnia liczba zgłoszeń została wysłana do jednostek zewnętrznych.

W kraju funkcjonują jednak ośrodki, które zmagają się z wyjątkowo dużym natężeniem przekierowań.

Placówka w Gliwicach oddała innym jednostkom aż 73 685 telefonów, przyjmując w tym samym czasie 36 781 połączeń z zewnątrz. Oznacza to, że gliwicki bilans zamknął się wynikiem minus 36 904 zgłoszenia.

Ujemny wskaźnik w Szczecinie wyniósł 31 042 połączenia, natomiast w Łodzi było to 18 601 telefonów. Zbliżone statystyki zanotowano w Gdańsku, gdzie bilans przekierowań osiągnął poziom minus 18 564 zgłoszeń.

Wysokie przeciążenie systemu widoczne było również we Wrocławiu z wynikiem minus 14 308, a także w Bydgoszczy (minus 10 269) oraz Krakowie (minus 8670).

Resort zdrowia ostrzega przed groźnym zjawiskiem, które potęguje obciążenie całej sieci ratownictwa.

„Dane obejmują przypadki zarówno przekierowań wynikających z braków kadrowych w danej dyspozytorni, jak przekierowania wynikające z efektu domina: dyspozytornia zastępująca oprócz zgłoszeń ze swojego obszaru działania, otrzymuje zgłoszenia z obszaru działania dyspozytorni zastępowanej”

- tłumaczy Ministerstwo Zdrowia.

Urzędnicy zaznaczają, że przez ten mechanizm wydolność tracą nawet ośrodki dysponujące kompletem pracowników.

Ministerstwo Zdrowia o systemie zastępowalności dyspozytorni medycznych

Przedstawiciele resortu gwarantują, że mechanizm wzajemnego zastępowania się jednostek zabezpiecza odbiór każdego wezwania. Telefon trafia albo do lokalnej dyspozytorni, albo do operatora w innej części kraju.

Taka organizacja pracy nie likwiduje jednak głównego problemu, jakim są wakaty w poszczególnych miastach.

Samo ministerstwo zauważa, że pełna obsada w danej placówce często musi obsługiwać wezwania napływające z innych województw. W efekcie zgłoszenia z ich macierzystego terenu są przekazywane do jeszcze kolejnych ośrodków.

Właśnie takie zjawisko urzędnicy resortu zdrowia nazywają w swoich analizach efektem domina.

Spór kompetencyjny między MSWiA a Ministerstwem Zdrowia w sprawie dyspozytorów

Podnoszący kwestię płac ratownicy zaznaczają, że uzdrowienie sytuacji nie wymaga wcale przebudowy całego systemu. Według nich wystarczy wprowadzić przepisy ujednolicające stawki oraz dodatki za dyżury nocne.

W relacjach przekazanych naszemu dziennikarzowi pojawia się oczekiwanie, że odpowiednie rozporządzenie wyda Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Taki dokument pozwoliłby na szybkie uporządkowanie kwestii finansowych w dyspozytorniach.

Rozwiązanie blokuje jednak trwający spór o kompetencje. Rozmówcy wskazują, że ministerstwa zdrowia oraz spraw wewnętrznych wzajemnie przerzucają się odpowiedzialnością za ten obszar.

Potwierdziło się to podczas naszej próby uzyskania informacji w MSWiA. Tamtejsi urzędnicy zamiast odpowiedzieć na pytania, skierowali nas bezpośrednio do Ministerstwa Zdrowia.

Z kolei resort zdrowia w przesłanym nam oficjalnym stanowisku ciężar odpowiedzialności przenosi głównie na wojewodów.

Ministerstwo Zdrowia wskazuje na rolę wojewodów. Co z podwyżkami dla dyspozytorów?

Przepisy ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym jasno określają, że za prowadzenie dyspozytorni odpowiada właściwy wojewoda. To do jego obowiązków należy zatrudnienie wymaganej liczby operatorów, układanie harmonogramów oraz kształtowanie płac.

Ministerstwo zaznacza, że stale analizuje sytuację kadrową we współpracy z Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego. Gdy pojawiają się wakaty, resort wysyła do wojewodów pisma z żądaniem wyjaśnień i wdrożenia programów naprawczych.

„Ministerstwo Zdrowia podziela stanowisko, że przewlekłe niedobory kadrowe nie powinny być traktowane jako standardowy sposób funkcjonowania dyspozytorni”

- podkreśla w odpowiedzi resort zdrowia.

Jednocześnie urzędnicy zastrzegają, że ministerstwo nie ingeruje w indywidualne kwestie zatrudnienia i wynagrodzeń w konkretnych placówkach.

Trudna sytuacja kadrowa była już omawiana podczas wspólnej narady z udziałem reprezentantów MSWiA, Ministerstwa Zdrowia oraz poszczególnych wojewodów. Uczestnicy tego spotkania dyskutowali nad sposobami rozwiązania narastającego kryzysu.

Rozmowy koncentrowały się wokół konieczności ustabilizowania kadr i zachęcenia kandydatów do podejmowania służby w dyspozytorniach. Celem tych działań ma być zagwarantowanie nieprzerwanej pracy jednostek przyjmujących zgłoszenia.

Jako priorytety wskazano kwestie finansowe, warunki pracy, rozkład godzinowy dyżurów oraz skuteczne rekrutowanie nowych ludzi. Równie ważne jest zatrzymanie w systemie obecnie pracujących i doświadczonych dyspozytorów.

Czy z tych ustaleń wynikają jakiekolwiek gwarancje podwyżek dla personelu? W tej chwili żadne wiążące obietnice finansowe jeszcze nie padły.

Resort zdrowia przekazał jedynie, że zebrane wnioski zostaną poddane szczegółowym analizom. Prace te mają doprowadzić do stworzenia rozwiązań organizacyjnych i systemowych, które ustabilizują działanie dyspozytorni.

Urzędnicy zwracają uwagę, że wojewodowie już teraz dysponują instrumentami ułatwiającymi rekrutację. Poza standardowymi etatami mogą oni zatrudniać personel na podstawie umów cywilnoprawnych oraz wprowadzać dyżury 24-godzinne.

Zdecydowano się także na zmniejszenie wymaganego stażu pracy dla kandydatów na dyspozytorów z pięciu do dwóch lat. W przypadku głównych dyspozytorów próg ten obniżono z pięciu do trzech lat, a dla ich zastępców z trzech do dwóch lat.

Dodatkowo personel ma zagwarantowaną darmową pomoc psychologiczną w swoich jednostkach. Pracownikom przysługuje też płatny urlop na szkolenia oraz bezpłatne kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe.

Mimo tych udogodnień nikt nie podaje konkretnej daty zażegnania kryzysu kadrowego. Statystyki obejmujące pierwsze dziesięć miesięcy 2026 roku dowodzą, że z brakami personelu boryka się znaczna część Polski.