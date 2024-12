Koszmarny finał mikołajek. Wykrwawiał się na środku ulicy. "Kilkanaście ciosów nożem"

POBICIE ZE SKUTKIEM ŚMIERTELNYM

Koszmarny finał mikołajek w Grodzisku Mazowieckim. 31-latek zmarł w szpitalu. "Został ugodzony ostrym narzędziem"

Groza na ulicach Grodziska Mazowieckiego. W piątek (6 grudnia) tuż przed godziną 23 doszło do tragicznego w skutkach ataku nożownika na ulicy 1 Maja. 31-letni mężczyzna, według naszych informacji, otrzymał co najmniej kilkanaście ciosów ostrym narzędziem. Mimo reanimacji i przewiezienia do szpitala, zmarł kilka godzin później. Do sprawy zatrzymano dwie osoby.