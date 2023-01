i Autor: POLICJA Koszmarny wypadek w Przasnyszu. Na miejscu zginął pasażer, kierujący autem był pijany

PRZERAŻAJĄCE

Koszmarny wypadek w Przasnyszu. Na miejscu zginął pasażer, kierujący autem był pijany

Do makabrycznego wypadku doszło we wtorek rano, 17 stycznia, w Przasnyszu. Osobówka marki deawoo, uderzyła bokiem w słup energetyczny. Uderzenie było na tyle silne, a prędkość auta tak duża, że pojazd owinął się wokół słupa. Na miejscu zginął 43-letni pasażer. W czwartek, 19 stycznia, policja przekazała nowe fakty. Okazuje się, że kierujący autem był pijany, miał 0,5 promila alkoholu we krwi! Co mu grozi?