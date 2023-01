i Autor: KPP w Przasnyszu Makabra w Przasnyszu. Rozpędzony lanos owinął się wokół słupa. Nie żyje 43-latek

Pasażer zginął na miejscu

Do koszmarnego wypadku doszło we wtorek rano, 17 stycznia, w Przasnyszu. Pędzący ul. Zawodzie lanos, uderzył bokiem w słup energetyczny. Samochód dosłownie owinął się wokół słupa! Zginął 43-letni pasażer, podróżujący autem. 23-letni kierowca trafił do szpitala. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja.