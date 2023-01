Łukasz P. napadł na sklep w Kobyłce. Co wiemy o młodym przestępcy?

Napad w Kobyłce. Młody przestępca w rękach policji. Co o nim wiemy?

Tak głośnej sprawy z napadem rabunkowym nie było w Warszawie i okolicach już dawno. W niedzielny wieczór pracownica Żabki przy ul. Wołomińskiej w Kobyłce zmywała podłogę przygotowując się zapewne do zamknięcia. Nagle do sklepu wkroczyli dwaj uzbrojeni i zamaskowani mężczyźni. Właściciel sklepu ugodził jednego z nich nożem. Chwilę później ranny bandyta wybiegł ze sklepu brocząc krwią. 25-latek padł martwy kilkaset metrów dalej przy stacji PKP. Śledczy zabrali jego zwłoki i przeprowadzili sekcję. Okazało się, że życia pozbawił go jeden cios w lewy bok.

Policjanci od razu po zgłoszeniu rozpoczęli poszukiwania drugiego napastnika. W niespełna dobę od tragicznych wydarzeń wpadł w ręce mundurowych. Media obiegły wtedy sensacyjne doniesienia na jego temat. Kim jest młody przestępca z Kobyłki, którego wspólnik przypłacił skok życiem? Policjanci udostępnili jego wizerunek. Zapraszamy do poniższej galerii, w której zebraliśmy wszystkie znane nam fakty na temat rozbójnika.