Brutalny napad na Żabkę w Kobyłce. Nowe, wstrząsające fakty! Napastnik zginął od jednego ciosu nożem!

Kobyłka. Śmiertelny napad na sklep. Prokuratura przekazała wyniki sekcji zwłok

W niedzielę (8 stycznia) wieczorem do sklepu przy ul. Wołomińskiej 2A w Kobyłce wtargnęło dwóch napastników. Sterroryzowali kasjerkę. Do akcji wkroczył właściciel sklepu. Mężczyzna wyszedł do agresorów z zaplecza. Chwycił za nóż i śmiertelnie dźgnął jednego z bandytów. Drugi jest już w rękach policji.

– Zatrzymany został w poniedziałek, 9 stycznia, o godzinie 19 na terenie Kobyłki. 22-latek zostanie doprowadzony do prokuratury – powiedziała w rozmowie z „Super Expressem” prok. Katarzyna Skrzeczkowska z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.

Prokuratura, we wtorek (10 stycznia) ujawniła również wyniki sekcji zwłok napastnika, który zginął w akcji. – Sekcja ujawniła na ciele 25-latka jedno śmiertelne pchnięcie w lewy bok – dodaje prok. Skrzeczkowska.

Nie znamy na razie szczegółowych wyników ekspertyzy. Prokuratura poinformowała również o przedmiocie, który przypominał wyglądem pistolet. Okazuje się, że młodszy z napastników posługiwał się wiatrówką na sprężony gaz.

– Napastnicy to Polacy. Jak stwierdził zatrzymany 22-latek, byli pod wpływem narkotyków i alkoholu. Mężczyzna ten był już wcześniej karany za rozbój. Za to przestępstwo będzie odpowiadał w warunkach recydywy – podsumowała rzeczniczka prasowa prokuratury

Jest nagranie z krwawego napadu na sklep w Kobyłce

W sieci pojawiło się również nagranie z szokującego zajścia w Kobyłce. Widać na nim moment, w którym przez drzwi wkraczają uzbrojeni bandyci. Uwaga, nagranie tylko dla ludzi o mocnych nerwach!

Śmiertelny napad na Żabkę w Kobyłce. Groził bronią ekspedientce, zginął od noża