Pilne

Ksiądz obrzydliwie wykorzystał pięć nastolatek. Ścigają go listem gończym!

Matki powierzały mu pod opiekę swoje córki, a on w obrzydliwy sposób je wykorzystywał. Były już ksiądz Sławomir Arseniuk (55 l.) prowadził kółko muzyczne dla młodzieży przy diecezji w Siedlcach, ale zamiast skupić się na przekazywaniu swoim podopiecznym wiedzy, skrzywdził w obrzydliwy sposób pięć nastolatek. Duchowny został wydalony ze stanu kapłańskiego. Prokuratura ściga go listem gończym, ale on zapadł się pod ziemię.