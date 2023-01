Ksiądz Sławomir zbałamucił pięć nastolatek! Żeby go aresztować, muszą go najpierw znaleźć

Nowy rok, ceny w górę. Warszawiaków czekają srogie podwyżki. Co podrożeje?

Sylwester 2022: Co zrobić jeśli przez fajerwerki ucierpi zwierzę? Pod tymi numerami znajdziesz pomoc!

Ksiądz Sławomir molestował nastolatki

Od lutego 2022 r. Prokuratura Okręgowa w Siedlcach prowadziła śledztwo w sprawie molestowania seksualnego młodych kobiet przez duchownego prowadzącego przy kurii siedleckiej zajęcia muzyczne. Śledczy zebrali mocny materiał dowodowy, który pozwolił na wydanie postanowienia o przedstawieniu zarzutów księdzu Sławomirowi A. (53 l.). Okazało się, że duchowny robił obrzydliwe rzeczy.

Śledczy ustalili bowiem, że ks. Sławomir A. w okresie od 2006 r. do 2017 r., wielokrotnie doprowadził pięć nastolatek do obcowania płciowego lub do poddania się innym czynnościom seksualnym, poprzez wykorzystanie stosunku zależności wynikającego z pełnionej w tym czasie funkcji kapłana!

Były już duchowny dopuścił się czynów lubieżnych wobec pokrzywdzonych w czasie, gdy były one małoletnie (poniżej 18 roku życia), zaś w przypadku jednej z nich, także, gdy była ona osobą małoletnią poniżej 15 roku życia.

Ksiądz Sławomir ukrywa się przed sprawiedliwością

Postanowienie o przedstawieniu zarzutów nie zostało dotychczas ogłoszone bezpośrednio Sławomirowi A. Śledczy muszą najpierw odnaleźć byłego księdza! Jak udało nam się ustalić, obecnie trwają czynności zmierzające do ustalenia miejsca jego pobytu, a z uwagi na podejrzenie, że może się on ukrywać przed organami ścigania, prokurator wystąpił do sądu o tymczasowe aresztowanie mężczyzny.

Śledztwo w tej bulwersującej sprawie zostało wszczęte po zawiadomieniu złożonym przez kapłana, który aktualnie prowadzi zespół muzyczny, do którego należały pokrzywdzone nastolatki.

Ksiądz już wcześniej wykorzystywał nastolatki

Na jaw wyszło również, że nie tylko w latach 2006-2017 ks. Sławomir miał słabość do młodziutkich dziewcząt. - Sławomir A. nie pełni już posługi w siedleckiej diecezji, gdyż w 2019 r. został wydalony ze stanu kapłańskiego, po przeprowadzaniu wewnątrzkościelnego procesu karno-administracyjnego, dotyczącego wcześniejszej sprawy seksualnego wykorzystywania dwóch innych pokrzywdzonych w latach 2001-2003 - dowiedzieliśmy się w siedleckiej prokuraturze. Niestety, w związku z tymi potwornymi zdarzeniami księdzu nie przedstawiono zarzutu w ramach obecnie prowadzonego śledztwa. Powód? - Karalność czynów sprzed 20 lat przedawniła się - usłyszeliśmy w prokuraturze.