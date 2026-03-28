Kto zaprojektuje Wschodnią Obwodnicę Warszawy? Ważne informacje od GDDKiA

GDDKiA wybiera projektanta Wschodniej Obwodnicy Warszawy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała, że stworzeniem niezbędnej dokumentacji dla drogi ekspresowej S17 między węzłami Drewnica a Warszawa Wschód zajmie się Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt-Warszawa. Przedsiębiorstwo wykona to zadanie za niecałe 7,5 miliona złotych. Ten konkretny fragment ma ogromne znaczenie z perspektywy domknięcia całego Warszawskiego Węzła Drogowego, na co od lat czekają kierowcy.

Zwycięzca przetargu musi skompletować materiały wymagane do złożenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. Wykonawca będzie również zobowiązany do sporządzenia szczegółowej dokumentacji, zawierającej wariantowe poprowadzenie drogi.

- Przeanalizowane zostaną możliwe warianty przebiegu nowej trasy, z naciskiem na rozwiązania tunelowe. Pod uwagę będą brane nowoczesne technologie oraz dotychczasowe doświadczenia. Konsekwencją prac będzie wskazanie najkorzystniejszego pod kątem społecznym, środowiskowym i ekonomicznym przebiegu trasy. W trakcie projektowania przeprowadzimy akcje informacyjne ze społeczeństwem. Projektant, poza opracowaniem przebiegu trasy, wykona również szczegółowe badania warunków geologicznych - przekazała Małgorzata Tarnowska z warszawskiego oddziału GDDKiA.

Terminy i szczegóły budowy Wschodniej Obwodnicy Warszawy

Planowane prace obejmują wybudowanie 16-kilometrowego fragmentu trasy, który połączy węzeł Drewnica z węzłem Warszawa Wschód. Do dyspozycji kierowców oddane zostaną dwie szerokie jezdnie po trzy pasy ruchu, a także nowe węzły. Projekt zakłada ponadto stworzenie nowoczesnego systemu oświetleniowego i odwadniającego, licznych obiektów inżynierskich, dróg do obsługi ruchu lokalnego oraz bezpiecznych ciągów dla pieszych i rowerzystów.

Drogowcy z GDDKiA zakładają obecnie, że ostateczne podpisanie kontraktu z wyłonionym biurem projektowym nastąpi w drugim kwartale 2026 roku. Przy braku opóźnień, kompletna dokumentacja powinna być gotowa w 2029 roku. Warto dodać, że w swoich wcześniejszych komunikatach Dyrekcja celowała z prowadzeniem faktycznych robót budowlanych w okres od 2032 do 2035 roku.

