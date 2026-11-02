Ktoś podpalił dom sołtysa. Z dziećmi uciekali przez okno w środku nocy

To była chwila. Chwila, która odebrała im dorobek całego życia.

Do pożaru doszło w nocy z 13 na 14 października 2026 roku. Kiedy Daniel i Malwina zorientowali się, że ich dom płonie, główne wyjście było już odcięte przez ścianę ognia. Jedyną drogą ratunku okazało się okno, przez które wydostali siebie i swoje dzieci w wieku 3 i 10 lat.

Ogień rozprzestrzeniał się błyskawicznie, podsycany łatwopalną substancją, którą ktoś celowo oblał budynek. Rodzina ocalała, ale płomienie strawiły wszystko: ubrania, meble, zabawki, pamiątki.

Sprawca wciąż pozostaje na wolności. Rodzina tymczasowo znalazła schronienie u bliskich. Muszą odnaleźć się w nowej, bolesnej rzeczywistości, bez własnego kąta i podstawowych rzeczy.

Sołtys potrzebuje wsparcia

Daniel od lat pełni funkcję sołtysa w jednej z miejscowości gminy Tarczyn. To człowiek, do którego mieszkańcy zwracali się z problemami, wiedząc, że mogą liczyć na jego zaangażowanie i pomoc.

Przez lata był osobą, do której inni mogli zwrócić się z problemem, prośbą czy potrzebą wsparcia. Dziś to jego rodzina znalazła się w dramatycznej sytuacji − podkreślają członkowie Stowarzyszenia „Wolontariusze Tarczyna”, którzy zorganizowali zbiórkę.

Trudno pogodzić się z myślą, że człowiek, który działał na rzecz lokalnej społeczności, teraz musi prosić o pomoc w odbudowaniu fundamentów własnego życia.

Odbudowa jest poza ich zasięgiem

Dom, który krok po kroku budowali i urządzali, nie nadaje się do remontu. Trzeba go zburzyć i postawić od nowa. Niestety, budynek nie był ubezpieczony, co oznacza, że rodzina nie otrzyma żadnego odszkodowania.

Samodzielne udźwignięcie tak ogromnego ciężaru finansowego jest dla nich niemożliwe. Dlatego celem pomocy jest zebranie środków na budowę nowego, bezpiecznego domu dla całej rodziny.

Społeczność rusza z pomocą

W odpowiedzi na tragedię Stowarzyszenie „Wolontariusze Tarczyna” uruchomiło zbiórkę. Chcą połączyć siły mieszkańców, lokalnych firm i wszystkich ludzi dobrej woli, by pokazać, że społeczność, której Daniel poświęcił tyle lat, nie zostawi go w potrzebie.

Zebrane środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na budowę nowego domu od podstaw. Pozwolą także na wykonanie podstawowych prac wykończeniowych oraz zakup niezbędnych mebli i wyposażenia. Najważniejszym celem jest jednak stworzenie miejsca, w którym dzieci sołtysa znów będą mogły poczuć się bezpiecznie.

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