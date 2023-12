Kuba przeżył koszmar. Przejechał po nim tramwaj! „Najgorsze chwile w naszym życiu"

Zatrzymał taksówkę na środku skrzyżowania i upadł na kolana. Nie uwierzycie w to, co zrobił później!

Warszawa, Białołęka. Tramwaj potrącił 16-latka. Kuba trafił do szpitala

Koszmar rozegrał się chwilę po godzinie 16 w środę (22 listopada) na skrzyżowaniu ul. Światowida i Mehoffera na Białołęce. Przez przejście dla pieszych przechodził 16-letni chłopak. W nastolatka wjechał rozpędzony tramwaj. − Dziecko trafiło pod skład. Było przeciągnięte przez od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów pod tramwajem. Strażacy wydobyli chłopaka. Był przytomny, ale w ciężkim stanie. Trafił do szpitala – mówił nam fotoreporter „Super Expressu”, który pojawił się na miejscu zdarzenia.

Okazało się, że poszkodowanym w wypadku jest 16-letni Kuba. Na stronie internetowej „siepomaga.pl” uruchomiono zbiórkę pieniędzy na jego leczenie i rehabilitację.

− Tamtego listopadowego dnia rozegrał się PRAWDZIWY DRAMAT! Kuba został potrącony i wciągnięty pod tramwaj, pod którym przejechał kilkanaście metrów… To cud, że przeżył. Natychmiast przetransportowano go do szpitala, gdzie na OIOM-ie w krytycznym stanie walczył o życie! Przebył 9-godzinną operację miednicy. Miał liczne, rozległe obrażenia i wiele złamań z przemieszczeniami. To były najgorsze chwile w naszym życiu − czytamy.

Do tej pory zebrano ponad 44 tysiące złotych, jednak do celu brakuje nadal ponad 60 tysięcy. Zbiórka dostępna do 19 marca 2024 roku, do tego dnia możecie wspomóc Kubę i jego rodzinę.